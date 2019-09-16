Когда следует пропустить тренировку

Когда соцсети и интернет наполнены фотографиями идеальных фигур, так называемых фитоняшек и подкачанных красавцев, то пропуск тренировки кажется большим преступлением. Но существуют ряд ситуаций, при которых пропустить тренировку не только можно, а ещё и нужно.

Врачебный запрет

Если по ряду причин врач рекомендует временно отказаться от посещения занятий, то не стоит пренебрегать его рекомендациями, даже если мнение со специалистом расходится - это может привести к получению травм и проблем со здоровьем в будущем.

Употребление спиртного

Физические нагрузки после нескольких бокалов вина или ещё более крепких напитков, идея мягко говоря сомнительная - есть большой риск обезвоживания организма и получения травм из-за затуманенного разума.

Крепатура

Те, кто только начал тренироваться должны помнить о том, что им на восстановление может потребоваться больше времени чем опытным спортсменам. Большой ошибкой будет продолжать тренировки невзирая на боль в мышцах - лучше потратить это время на их восстановления.

Простудные заболевания

Даже при первых признаках простуды не стоит посещать тренировки. Во - первых ослабленному организму интенсивная тренировка вряд ли пойдёт на пользу, а во-вторых больной посетитель может стать причиной заболевания других клиентов клуба.

Возможная травма

Если во время занятий, помимо привычной нагрузки на мышцы, появилась острая боль, прострел, щелчок и т.п., то лучше прекратить тренировку. Возможно никакой угрозы здоровью нет, но в этой ситуации лучше перестраховаться. Если боль не проходит или наоборот усиливается, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Долгожданный отпуск

Конечно, если есть желание, то можно заниматься спортом и во время отдыха. Но как правило на отдыхе бывает достаточно много физической активности - плавание, пешие экскурсии, прогулки и т.п. А новые впечатления способствует тому, что человек не употребляет бездумно пищу, а ест только тогда, когда проголодался.

Апатия

У всех бывают дни, когда хочется лежать и ничего не делать. Изредка можно сделать себе поблажку и не пойти на тренировку - занятия через силу ничего хорошего не принесут. Но если каждый поход в спортзал вгоняет в состояние депрессии, то стоит задуматься о смене вида тренировок, персонального тренера или даже клуба.