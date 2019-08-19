Как правильно выбрать фитнес-центр?

Тем, кто решил серьёзно заняться спортом и посещать тренажёрный зал или групповые занятия фитнесом, стоит серьезно отнестись к выбору спорт клуба. Для того чтобы занятия приносили удовольствие и были эффективными, на некоторые вещи нужно обратить внимание в первую очередь.

Доступность

Какой бы прекрасный не был фитнес клуб, но если он располагается на другом конце города от идеи его посещения лучше отказаться - любая мотивация не выдержит регулярных поездок с пересадками. Идеальным вариантом будет нахождение клуба в пешей доступности, а если приходится добираться до него на автомобиле, то нужно оценить загруженность дорог в выбранное время, наличие парковки перед центром и количество свободных мест на ней.

Пробное посещение

Очень хорошо если до покупки абонемента в фитнес центр существует возможность посещения бесплатного пробного занятия - это позволит понять соответствует ли реклама действительности. При посещение пробного занятия необходимо обратить внимание на все нюансы, которые интересны. Если пробного занятия в клубе нет, то попросите администратора показать спортзал, раздевалку, душевые кабины и т.д.

Численность посетителей

За покупкой абонемента или пробным посещением лучше отправиться в то время суток в которое планируете заниматься. Иначе купив абонемент в субботу, придя на тренировку вечером в среду можно обнаружить что народу полно, на тренажёры очереди, а в раздевалке негде развернуться.

Вентиляция и свежесть воздуха

В любом уважающем себя фитнес центре должна быть хорошая система вентиляции и кондиционирования воздуха - заниматься в душном помещении, во-первых, некомфортно, а во-вторых вредно для здоровья, т.к. сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку. В залах где проходят занятия должно быть свежо и прохладно (около 20 градусов). Но в любом случае помещение должно быть просторным - даже самая отличная вентиляция не спасёт от духоты в тесном помещении.

Удобный бассейн

При занятиях плаванием следует обратить внимание на величину бассейна - он должен включать не менее 6 дорожек, которые должны быть достаточно длинными иначе эффекта от плавания не будет. Вода в бассейне должна быть чистой и комфортной температуры, а сам бассейн находиться в помещении с высокими потолками, для обеспечения хорошей вентиляции.

Чистота и размер душевых и раздевалок

Помещения, в которых посетители переодеваются и принимают душ должны быть в первую очередь идеально чистыми. Также стоит обратить внимание на их размер - количество душевых кабин должно быть таким чтобы не приходилось по 30 минут ждать очереди в душ, а о том, чтобы делить шкафчик с кем-то напополам не может быть и речи! О заботе и внимание к посетителям хорошо говорят такие нюансы как наличие туалетной бумаги, мыла, чистых полотенец и т.п.

Оснащение

Даже в самых скромных спортклубах обычно минимум 2 зала - тренажёрный и для групповых занятий. В тренажёрных залах должны быть снаряды для всех групп мышцы, при чём в не в единственном числе. Тренажёры не должны стоять слишком плотно, чтобы посетители не мешали друг другу. В залах для групповых занятий должны быть фитболы, степ-платформы, коврики и т.п.

Спорт - бар

Дополнительным плюсом будет наличие спорт или фитнес бара, в котором можно приобрести добавки или выпить протеиновый коктейль после тренировки. Но даже если такой услуги в клубе нет, то в залах в обязательном порядке должны быть кулеры с водой и одноразовыми стаканчиками.

Стоимость абонемента

Обычно в стоимость абонемента входит посещение тренажёрного зала и групповые занятия, персональные тренировки оплачиваются отдельно. Слишком дешёвые абонементы могут иметь кучу нюансов - например посещение зала только в определённое время или ограниченное количество раз. Приобретать абонемент на продолжительное время лучше только в том случае если есть возможность его заморозки в случае отсутствия по болезни или отпуска. И конечно ни в коем случае не должны брать плату за раздевалку и пользование душем - эти услуги должны быть включены в абонемент.

Профессионализм персонала

Хотя бы первые несколько тренировок стоит провести с персональным тренером. Поэтому очень важно на сколько долго он занимается тренерской работой, достижения его и его подопечных. Пообщайтесь лично с выбранным тренером перед началом занятий - это позволит понять насколько он заинтересован и комфортно ли с ним будет взаимодействовать.

Чистота

Сотрудники фитнес центра должны поддерживать в нём чистоту и порядок, вовремя наполнять кулеры с водой, освобождать мусорные вёдра и т.д. Если для того чтобы посетить душевую приходится преодолевать чувство брезгливости, а в зеркало невозможно посмотреть - настолько оно грязное, то лучше не тратить свои деньги и нервы, и поискать другой клуб.