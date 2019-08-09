Энергетические гели - новый тренд в спортивном питании

Обо всем по порядку. Что такое спортивный гель? Это простой компактный источник углеводов, позволяющий получить доступ к быстрой энергии, когда нет времени на полноценный прием пищи. Интересно, что эта энергия не ограничивается только мышцами, но также питает мозг. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от использования гелей.

Почему мы используем гели? Чтобы быстро набраться сил во время упражнений.Гели имеют простые углеводы в форме мальтодекстрина, который быстро всасывается в кровь и используется в качестве мышечного топлива.Имейте в виду, что некоторые гели имеют различные смеси и формы углеводов и / или добавок.

Когда использовать гель. Во время тренировки. Наиболее целесообразно использование гелей при выполнении упражнений на выносливость более 90 минут или более интенсивных упражнений с меньшей продолжительностью.Большинство гелей содержат около 25 г углеводов, что для большинства из нас составляет от трети до половины наших потребностей в углеводах в час.

Во время тренировки. Наиболее целесообразно использование гелей при выполнении упражнений на выносливость более 90 минут или более интенсивных упражнений с меньшей продолжительностью.Большинство гелей содержат около 25 г углеводов, что для большинства из нас составляет от трети до половины наших потребностей в углеводах в час. Употребляйте гели регулярно. Многие используют гели только перед или во время соревнований, чтобы повысить эффективность и показать лучшие результаты. Однако у гелей есть долговременный накопительный эффект. Пользуйтесь подпиткой в виде гелей и в обычных тренировках, а не только ради победы.

Подготовьтесь заранее. Гели обычно используются за 5-10 минут до сложного момента тренировки, чтобы поднять уровень сахара в крови и сэкономить запасы мышечного топлива.

Распределите нагрузку. Наше тело может поглощать только определенное количество углеводов одновременно, поэтому равномерно распределяйте их (и другие источники углеводов) потребление.

Следуйте за жидкостью. Выпейте после употребления геля около200 мл жидкости, чтобы помочь ему быстро пройти через желудок, чтобы избежать дискомфорта.Это может как простая вода, так и спортивный напиток.

Выпейте после употребления геля около200 мл жидкости, чтобы помочь ему быстро пройти через желудок, чтобы избежать дискомфорта.Это может как простая вода, так и спортивный напиток. Вода. Хотя гели обычно принимаются с жидкостью, вам все равно нужно пить достаточно жидкости, особенно во время упражнений на выносливость. Не забывайте про это.

Хотя гели обычно принимаются с жидкостью, вам все равно нужно пить достаточно жидкости, особенно во время упражнений на выносливость. Не забывайте про это. Кофеин. Как бы мы все ни любили небольшой перерыв на латте, гели -это быстрый и практичный способ включить кофеин в свой план питания.Как правило, это необходимо для сильного завершения тренировки, поэтому обязательно примите гель с кофеином за 30-45 минут до тренировки, чтобы полноценно ощутить эффект.Полезно отметить, что одингель содержит 30 мг кофеина. Это одна треть эспрессо.