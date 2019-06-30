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Автор Мария Малич

Как выбрать персонального тренера

Спорт print

Для обретения спортивной и подтянутой фигуры не достаточно просто пойти в тренажёрный зал, особенно если это первый поход. Порой без нескольких персональных тренировок не обойтись - именно тренер подберёт комплекс упражнений в зависимости от желаний клиента, разработает индивидуальную диету и в крайнем случае покажет, как пользоваться тренажёрами. Но для того чтобы занятия с тренером были эффективными и приносили удовольствие, нужно разобраться на что обратить внимания при выборе фитнес наставника!


Как правильно выбрать фитнес клуб? Личный тренер

Половая принадлежность тренера

Чаще всего этот вопрос больше беспокоит новичков: девушки, только начинающие худеть могут стесняться заниматься с мужчиной, а парням может быть неуютно выполнять указания дам. Здесь стоит ориентироваться только на собственные ощущения и комфорт, и понимать, что профессионализм тренера не зависит от его половой принадлежности: хрупкая девушка-тренер поможет накачать мужчинам крепкие бицепсы.

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Образование

Конечно, большое количество сертификатов об окончании различных курсов с именем потенциального тренера впечатляет! Но всё-таки обольщаться не стоит - качество преподавания на некоторых из них оставляет желать лучшего и максимум что там можно узнать, это с какой стороны подойти к тому или иному тренажёру. Поэтому, сертификаты об окончании фитнес курсов ещё не являются гарантией профессионализма тренера!

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Внешний вид

Наверное, главным критерием при выборе тренера должна являться его физическая форма - глядя на него, клиент должен мечтать обрести такую же фигуру. Но здесь следует учитывать и возраст инструктора - например в 50 лет, в силу физиологических особенностей у человека может быть не идеальная фигура. Но если глядя на 20-летнего фитнес-инструктора возникает желание посадить его на диету, то лучше продолжить поиски другого специалиста.

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Опыт

          При оформление абонемента следует поинтересоваться у администратора какой опыт персональных тренировок у инструктора, сколько времени он работает в этом клубе, если пришел недавно, то где трудился до этого и т.д. По возможности не лишним будет пообщаться с теми, кто занимается с потенциальным тренером - они как никто лучше расскажут об особенностях тренировок.

Профессионализм

При знакомстве с новым клиентом, тренер должен задать ему ряд вопросов - цель тренировок, наличие или отсутствие хронических заболеваний, противопоказания и т.д. Если же тренер сразу же погнал новичка на тренажёры не поинтересовавшись даже вскользь о состоянии его здоровья, то лучше продолжить поиски специалиста дальше, иначе в лучшем случае такие тренировки не принесут результата, а в худшем - закончатся травмами.

Комфортное общение

Общение с тренером одно из главных условий эффективных тренировок. В этом вопросе всё индивидуально - кому-то необходимо строгое и требовательное отношение, а кто-то готов делать по 100 подходов от похвалы.

Результаты

Лучшим показателем профессионализма тренера будет так сказать на лицо - насколько спустя несколько недель улучшился внешний вид клиента, увеличилась сила и выносливость и т.д. Нужно поделиться своими результатами тренером, согласовать дальнейший план тренировок.

И самое главное с каким настроением клиент посещает тренировки! Если с нетерпением ждёт каждое занятие отложив другие дела, то выбор наставника сделан правильно. А если поход в фитнес-клуб сравним с восхождением на гильотину, то стоит задуматься!

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Темы спорт тренер тренировки
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