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Автор Мария Малич

Самые полезные виды спорта для женщин

Спорт print

Любой спорт будет лучше, чем его отсутствие, и если представительнице прекрасной половины человечества нравится боксировать или заниматься скалолазанием, то это отлично! Но есть некоторые виды спорта, которые буду особенно полезны женщинам в силу их особенностей фигуры и физиологии.

Плавание

Пользу плавания для женского организма сложно переоценить! Регулярные занятия в бассейне укрепят мышцы спины, и как следствие подарят красивую осанку. Плавание способствует укреплению всех групп мышц и выравниванию позвонков, что в с свою очередь обеспечивает подвижность и гибкость всего тела. Помимо этого, занятия в бассейне являются отличным средством борьбы с целлюлитом и повышают плотность костей, которые могут стать хрупкими после наступления у женщины менопаузы.

Велоспорт

Прогулки на велосипеде полезны и детям, и женщинам, и мужчинам. Но именно для женщин велоспорт имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, за счёт нагрузки, которая в основном приходится на бедренные и икроножные мышцы, формируется красивая и накачанная форма ног. Во-вторых, прогулки на велосипеде исключают риск застоя крови в малом тазе. Также прогулки полезны и для будущих мам - катание на велосипеде укрепляет мышцы промежности, что позволяет избежать неприятностей во время родов. И в общем, велоспорт способствует формированию красивой подтянутой фигуры!

Стрейчинг

Для желающих приобрести грацию и гибкость кошки, стрейчинг является отличным вариантом. Для занятия стрейчингом не существует возрастных и физических ограничений, ведь для женщин хорошая растяжка необходима в любом возрасте.

Во время занятий улучшается кровообращение, повышается гибкость и эластичность мышц. Стрейчинг является хорошей нагрузкой для того чтобы скинуть лишний вес, ведь во время занятий усиливаются обменные процессы, а значит токсины, шлаки и такие ненавистные калории выходят из организма намного быстрее чем обычно.

Йогалатес

Новое направление, которое основано на смешивании йоги - индийской методики для совершенствования тела и духа, и пилатесе - комплексе, направленного на формирование подтянутой фигуры. Т.е. вместе с укреплением мышц, занятия избавляю от стресса и способствуют восстановлению душевного баланса. Многие асаны (позы) в йоге направлены на развитие сексуальной энергии женщины, что помогает обрести уверенность в собственной привлекательности.

Танцы

Лучшего вида физической нагрузки чем занятия танцами сложно придумать. Танцы способствуют формированию красивой фигуры, избавлению от лишнего веса, освобождают от стресса и улучшают настроение. Регулярное исполнение танцевальных «па» придадут гибкость и плавность движениям, увеличат упругость кожи и улучшат растяжку.

Помимо физической составляющей танцы, особенно парные, повышают самооценку женщины, избавляют от комплексов и научат взаимодействовать с партнёром. 

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