Почему стоит заняться йогой

Сейчас практически в каждом фитнес клубе есть группы по занятию различными видами йоги, и это связано с тем, что с каждым годом желающих заниматься этой древней индийской практикой становится всё больше. И не зря! Ведь помимо улучшения внешности, йога обладает множеством преимуществ, которые стоят того чтобы её практиковать.

Достоинства занятий йогой

1. Улучшает пищеварение.

Тем, кто страдает метеоризмом или другими проблемами ЖКТ, можно посоветовать вместо того чтобы глотать горстями таблетки посетить несколько занятий йоги - в ней огромное количество асан (поз) направленных на улучшение работы желудка и кишечника.

2. Снимает нервное напряжение

Говоря о пользе занятий йоги, на ум в первую очередь приходит её положительное влияние на нервную систему и это подтверждено многочисленными исследованиями. Поэтому успокоительные препараты можно заменить 30 минутным занятием.

3. Укрепляет лёгкие

Особая техника дыхания во время занятий увеличивает выносливость лёгких, что особенно полезно тем, кто страдает астмой. Дыхательные упражнения даже позволяют контролировать приступы астмы без ингаляторов.

4. Повышает иммунитет

Регулярные занятия йогой укрепляют иммунную систему и позволяют быстрее восстанавливаться после заболеваний. Исследования подтверждают, что те, кто практиковал йогу, даже после тяжелой операции при раке молочной железы не страдали снижением иммунитета.

5. Здоровое сердце

Благодаря тому, что занятия йогой снижают уровень стресса, то как следствие это приводит к нормализации кровяного давления и ритма сердца. Помимо этого, йога - это отличная сердечно-сосудистая тренировка, которая хорошо укрепляет сердечную мышцу.

6. Улучшение взаимоотношений

Занятия йогой дарят спокойствие, что делает человека более терпеливым по отношению к другим. А уверенность в собственных силах и внешнем виде позволит смело выражать свои мысли и потребности.

7. Увеличивает плотность костей.

Занятия йогой оказывают на плотность и выносливость костей такой же эффект, как поднятие тяжестей или бег и существенно снижает риск возникновения остеопороза.

8. Повышение выносливости

Хотя на первый взгляд кажется, что занятия йогой не так сложны, как другие кардио тренировки это впечатление обманчиво. Множество статических упражнений в которых нужно долгое время оставаться в неподвижном состоянии повышают выносливость организма, а некоторые виды йоги могут заменить полноценную жиросжигающую тренировку.

9. Снижение болевых ощущений

Те, кто испытывают боли в спине, спустя некоторое время после занятий йогой отмечают снижение интенсивности болевых ощущений. Это связано с тем, что йога не только развивает силу и гибкость, но и укрепляют мышцу.

10. Правильный выбор продуктов

Занятия йогой увеличивают выработку серотонина (гормона счастья) в организме, а это значит, что не нужно буде искать дополнительных источников «счастья» такие как алкоголь и вредные сладости.

11. Выведение токсинов из организма

Регулярные занятия йогой улучшают работу лимфатической системы и благодаря этому более эффективно выводятся токсины из организма. Нужно только поддерживать оптимальный питьевой режим, чтобы обеспечить очищение организма.

12. Повышение сил

Как уже говорилось выше, занятие йогой могут заменить полноценную тренировку в тренажёрном зале. Также преимуществом йоги является то, что она помогает равномерно развивать все группы мышц.