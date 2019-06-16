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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое антиоксиданты?

Спорт

Сегодня суперфуды находятся на пике популярности и являются незаменимой составляющей большинства диет. Это связано с тем, что в них содержится огромное количество питательных веществ и высокий уровень антиоксидантов. Но что такое антиоксиданты и почему они так важны для организма? Давайте разбираться!

Антиоксиданты
 

Что такое антиоксиданты?

Антиоксиданты представляют собой класс молекул, которые ингибируют окисление других молекул. Нейтрализуя АФК, антиоксиданты могут замедлить или даже обратить вспять последствия окислительного повреждения. Организм естественным образом производит некоторые антиоксиданты, в том числе глутатион, коэнзим Q, мочевую кислоту, билирубин, мелатонин и альфа-липоевую кислоту. Другие антиоксиданты содержатся в пищевых источниках. Потребление большего количества продуктов, богатых антиоксидантами, может повысить антиоксидантную активность организма и снизить риск развития некоторых заболеваний.

Типы антиоксидантов, полезных для здоровья

  • Ресвератрол — это фитохимический или растительный химикат, который в высоких концентрациях содержится в кожуре красного винограда. Ресвератрол вносит вклад в здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуя липидному метаболизму, уменьшая "плохие" уровни холестерина ЛПНП и предотвращая агрегацию тромбоцитов в сгустки. Кроме того, ресвератрол обладает противораковыми свойствами и уменьшает воспаление в клетках.
  • Сульфорафан.В крестоцветных овощах, таких как брюссельская капуста, брокколи и кочанная капуста, много сульфорафана. Сульфорафан, тип сероорганического соединения, обладает мощным антиоксидантным действием, которое напрямую влияет на снижение риска рака толстой кишки.
  • Ликопин, содержащийся в томатах, обладает антиоксидантными свойствами, которые улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск рака желудочно-кишечного тракта и рака простаты.
  • Каротиноиды представляют собой класс пигментированных молекул, которые содержатся в моркови и абрикосах. Один тип каротиноидов, лютеин, способствует здоровью глаз. Лютеин и связанный с ним каротиноид, называемый зеаксантином, также могут улучшать когнитивные способности при старении.
  • Витамин С. Витамин С является одним из витаминов-антиоксидантов.Он содержится в большом количестве в сладком перце, брокколи и цитрусовых. Витамин С способствует функционированию надпочечников, здоровью иммунной системы и восстановлению поврежденных тканей.
  • Витамин Е .Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фундук, являются отличными источниками витамина Е. Этот витамин также содержится в зародышах пшеницы и подсолнечном масле. Диета с высоким содержанием витамина Е существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Антиоксиданты
 

Дозировка и безопасные пределы потребления антиоксидантов

Ученые активно изучают свойства антиоксидантов, чтобы определить соответствующие дозировки. Высокие дозы дополнительных антиоксидантов могут представлять определенный риск, поэтому лучше всего получать антиоксиданты из пищи в рамках обычной диеты.

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