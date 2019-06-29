Сегодня протеиновые коктейли становятся все более популярными среди тех, кто стремится улучшить свое здоровье и физические показатели. Эти коктейли создаются путем сочетания протеинового порошка с предпочтительной жидкостью или тщательно обработанными дополнительными ингредиентами. Но какие преимущества действительно дают протеиновые коктейли? Давайте разбираться!
Традиционно эти напитки потребляют культуристы и спортсмены после тренировки, чтобы облегчить
мышечной ткани. Как правило, эти напитки употребляются в качестве дополнения к основной диете. Их основные преимущества заключаются в том, что они эффективно утоляют голод, а также обеспечивают организм необходимыми питательными веществами без лишних калорий.
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Когда люди используют протеиновые коктейли, есть две основные диетические роли. Для тех, кто стремится похудеть, коктейли должны выступать в качестве замены пищи, а не дополнительного компонента. Кроме того, те, кто стремится похудеть, должны убедиться, что их напиток содержит более 50% белка. Это очень важно, так как напитки, которые поставляют больше углеводов, чем белка, на самом деле могут способствовать увеличению веса.
Те, кто намерен использовать коктейли, чтобы набрать вес, должны употреблять их в качестве дополнения к основной диете. Эти напитки должны сочетаться с полноценной и сбалансированной диетой для оптимальной эффективности.
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Порошок сывороточного белка является наиболее распространенным типом. Это сравнительно недорогой, но эффективный и широкодоступный молочный белок, которому отдают предпочтение многие спортсмены.
Белок конопли достаточно часто встречается в органических формах и является идеальным вариантом для тех, кто не употребляет животные белки и думает об экологии.
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Казеин расщепляется медленнее, чем некоторые другие типы белков, поэтому это отличный выбор для людей, которые хотят выпить коктейль прямо перед сном.
Соевый белок считается идеальным решением для веганов и вегетарианцев, которые стремятся набрать мышечную массу и не хотят употреблять животный белок.
Многие с сомнением относятся к такому спортивному питанию, как протеиновые коктейли, предпочитая получать белок из более привычных продуктов, таких как мясо, рыба. Яйца и бобовые. Однако основное преимущество протеиновых коктейлей заключается в том, что они обеспечивают организм большим количеством белка с меньшим количеством калорий, что полезно для потери веса.
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