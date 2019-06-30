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Автор Александра Балан-Сенчук

Пищевые источники цинка

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Цинк является незаменимым минералом, который присутствует в некоторых продуктах питания и ​​доступен в форме добавок. Цинк связан с широким спектром преимуществ, которые помогают поддерживать здоровье человеческого организма. Большая часть из них касается клеточного метаболизма. Цинк участвует в поддержке иммунной системы и способствует заживлению ран. Фактически, присутствие цинка требуется для облегчения активности примерно 100 различных ферментов в организме. Этот микроэлемент необходим для того, чтобы организм мог правильно синтезировать ДНК и белок, ведь это помогает в процессе деления клеток. Поскольку человеческое тело не имеет механизма для хранения цинка, надлежащее количество данного микроэлемента должно потребляться ежедневно.


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Продукты, которые содержат цинк

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Большая часть людей получает цинк из птицы и красного мяса. Но самое большое количество данного микроэлемента содержится в устрицах и семечках подсолнечника. Всего 85 граммов жареных, вареных или запеченных устриц содержат около 74 миллиграммов цинка, а, к примеру, в том же количестве курицы содержится лишь 7 миллиграммов. Но, разумеется, устрицы - это не самый бюджетный вариант, поэтому можно обратить внимание на такой доступный продукт, как семечки. Всего 150 грамм семян подсолнечника восполнят суточную потребность организма в цинке. Некоторые другие виды морепродуктов, включая омаров и крабов, также являются хорошими источниками цинка. Дополнительные источники включают: бобы, молочные продукты, орехи и цельные зерна.

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Осложнения для здоровья при острой нехватке цинка

В большинстве случаев, когда существует дефицит цинка, это неочевидно. Многие из симптомов, которые возникают из-за недостатка этого микроэлемента, такие как потеря аппетита, частые инфекции, замедление роста, диарея, заторможенность, ухудшение памяти и выпадение волос, также могут быть объяснены другими состояниями здоровья. Для того, чтобы убедиться в нехватке цинка, необходимо в обязательном порядке пройти медицинское обследование и сдать соответствующие анализы.

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Определенные слои населения, в том числе беременные и кормящие женщины, вегетарианцы и люди, страдающие желудочно-кишечными заболеваниями, более склонны к дефициту цинка. В некоторых случаях добавление минерала может быть идеальным решением, однако следует проявлять осторожность при использовании  добавок. Чрезмерное количество может вызвать рвоту, спазмы в животе и диарею в течение трех-десяти часов после приема добавок в капсулах. Лучше всего ограничиваться природными источниками цинка, которые не навредят здоровью.

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Темы цинк спорт правильное питание
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