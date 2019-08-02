Мифы и правда о спортивном питании

На сегодняшний день сложно найти человека, который бы вообще ничего не слышал и не знал о спортивном питании. Речь идет не только о профессиональных спортсменах, мы также имеем в виду и обычных людей. Но при этом существует огромное количество различных слухов, придумывают самые интересные мифы, да и просто домыслы о спортпите. Данный материал поможет вам ответить на самые распространенные вопросы на тему спортивного питания.

Начнем с истории. Оказывается, самая первая спортивная добавка появилась почти сто лет назад. Она имела вид сухой смеси и делалась на основе растительных компонентов, которые специально выращивали исключительно на почве, содержащей минеральные вещества. Такую смесь давали спортсменам и людям, у которых были повешенные физические нагрузки.

На сегодняшний день во всем мире существует более ста компаний, которые занимаются производством и модернизацией спортивных добавок. Также есть те, которые подбирают индивидуальный состав для каждого вида спорта. Как правило, спортивное питание делят на несколько основных видов - это протеиновые смеси, гейнеры, креатин, аминокислоты, витаминно-минеральные комплексы и препараты, которые создают для укрепления связок и суставов.

Большая часть людей, которые не знакомы со спортивным питанием, путают его с анаболическими стероидами. Запомните, что анаболики - это препараты для роста мышц, некоторые из них и вовсе имеют множество побочных эффектов.

Протеиновый коктейль - это не химия. Их готовят на основе молочной сыворотки, яиц, сои и других натуральных продуктов. Можно сказать, что данные добавки являются пищевыми концентратами с минимизированным количеством углеводов и жиров, но с большим содержанием белка.

Спортивная добавка - это лишь дополнение к основным приемам пищи, так сказать, к привычному рациону. Поэтому не стоит считать, что люди, употребляющие протеин/гейнер/батончики, заменяют ими основные приемы пищи. Можно сказать, что у таких добавок есть главное преимущество - их не нужно готовить и быстро можно употребить, например, просто смешать порошок с водой или открыть упаковку печенья/батончика. Также в таких добавках хорошо сбалансированы все необходимые организму компоненты, что дает возможность быстрее достигнуть результата, если дело касается спорта.

Спортивное питание - это не только полезно и удобно, также оно еще и достаточно вкусное. Да сегодняшний день можно найти огромное количество различных вкусов протеина/гейнера/батончикв/печенья и других видов спортпита. Можно сказать, что каждый найдет добавку на свой вкус. И даже аминокислоты можно найти с привкусом арбуза или дыни.