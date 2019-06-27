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Автор Яна Кузнецова

Мясо в спортивном питании

Спорт print

Питание наравне с физическими нагрузками составляет основу хороших результатов в спортивной деятельности. Различные виды спорта требуют определенные диеты, но в каждой из них в той или иной форме встречается потребление мяса. Мясо особенно нужно тем, кто стремиться набрать мышечную массу, поскольку белки, содержащиеся в нем, являются строительным материалом для мышц. В данной статье мы рассмотрим разные виды мяса и рекомендации диетологов на их счет.


Мясо по-французски

Говядина

Этот вид мяса общепризнанно считается лучшим для спортивного питания и входит практически в любые диеты и рационы. Для спортсменов, стремящихся набрать мышечную массу говядина должна составлять основу любого обеда, даже находясь в прожаренном виде. Норма потребления говядины в обеденное время - около пятисот граммов. В добавление к полученному стейку можно сделать салат с ингредиентами, которые могут похвастаться содержанием витамина С. Данный витамин и говядина способствуют лучшему усвоению друг друга.

Индейка

Индейка считается диетическим мясом, ее также используют для того, чтобы увеличить массу мышц. По сути индейка считается прекрасной альтернативой говядине. В ней содержится минимальное количество жиров, а кроме того фосфор в объемах, сравнимых с содержанием оного в рыбе. Мясо индейки требует особого обращения во время готовки, поскольку оно подвержено слишком быстрому высыханию. Идеальным сочетанием с индейкой будет спаржа, в составе которой находятся калий и белки, либо паста или другие макаронные изделия.

Свинина

Как бы странно это ни звучало, но свинина, несмотря на высокое содержание в ней жира, также может быть включена в рацион спортивного питания. Происходит это из-за того, что в любом питании должно быть разнообразие. Свинина может быть достаточно нежирной, а если сочетать ее с гарниром из овощей - и вовсе полезной. Главное, не переусердствовать: блюда из свинины рекомендуется потреблять не более одного раза в неделю.

Идеальный мясной перекус

Далеко не все люди имеют возможность полноценно питаться с нынешним ритмом жизни. А для людей, занимающихся спортом, это и вовсе становится проблемой, ведь спортивное питание должно подчиняться строгому графику. Чтобы не портить его, можно устраивать небольшие полезные перекусы. Самым лучшим вариантом с использованием мяса станут сэндвичи с говядиной или индейкой с добавлением овощей. Не рекомендуется употреблять бутерброды с колбасой или свининой, поскольку колбаса нынче в принципе не считается за натуральный продукт, а свинина содержит в себе излишнее количество жиров.

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Темы мясо спорт спортивное питание
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