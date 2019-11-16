Спорт может способствовать набору веса?

Сбалансированное питание, урезание калорий или потребление такого количества пищи, что будет помогать поддерживать нормальное состояние организма, большая физическая активность, различные занятия - так выглядит привычный рецепт здорового образа жизни. Его множество людей держит в голове и старается следовать определенным советам. Но при идеальных показателях здоровья вес всё равно может оставаться прежним. Человек может столкнуться с тем, что частные тренировки и увеличение нагрузки станут провоцировать сильное повышение аппетита. Да, организму будет требоваться больше энергии для выполнения всех задач. Поэтому размер порций начинает постепенно расти и может достигать слишком больших размеров.

Тело человека ставит в ориентире количество той энергии, что оно смогло потратить за день. Организм просто требует от человека определенного потребления пищи, которая поможет покрыть всю энергию. На деле вся ситуация оказывается сложнее, чем можно представить. Даже если человек имеет дни, когда его активность начинает расти - уборка по дому, сложная тренировка или долгая прогулка в парке, и дни, когда активность сводится к нулю, чувство голода постоянно находится на одинаковом уровне. Были проведены исследования, показавшие, что люди без лишнего веса, любящие активный отдых, съедают количество пищи, которое их организм сможет сжечь. Люди с лишним весом больше - это при физической активности, склонности к перееданию. В 2016 году проведенное исследование показало, что избыточный вес начинает провоцировать появление сильного чувства голода и желание есть больше.

Специалисты считают, что на протекание описанные выше процессов может влиять метаболизм и его скорость в обычном состоянии тела. Он же должен оставаться стабильным, не зависеть от поступаемых нагрузок. В одном крупном эксперименте участвовали более 250 людей. Уровень их активности напрямую влиял на то, сколько пищи люди могли съесть за день. И люди с лишними килограммами ели намного больше, если им приходилось активно заниматься в зале или выходить на пробежку.

Описанные вещи кажутся слишком простыми, но они действительно могут приводить к появлению лишнего веса, если тренировочный план будет построен неверно, а режим питания останется в прежнем виде. На состояние человека и его веса влияют и другие факторы - тип личности, генетика. Вес будет стремиться к верхним границам только в начале пути. Когда масса начнет постепенно уменьшаться из-за воздействия физической активности, чувство голода так же будет становиться меньше. Набор веса на первых этапах - одна из частых причин отказа от занятий физической активностью. С этим может столкнуться новичок или любой желающий похудеть, привести тело в хорошую форму. Не стоит бояться цифр на весах, нужно лишь заняться корректировкой плана тренировок и питания.