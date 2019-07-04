Плюсы степ-аэробики

Если верить интересной версии, то степ-аэробику первой начала практиковать женщина, получившая травму колена. После получения травмы она посетила врача, а он сказал ей больше ходить по ступенькам, чтобы разрабатывать ногу, давать ей возможность больше двигаться. Женщина начала видеть хорошее действие этих занятий, она наблюдала за прогрессом и понимала, что можно добавить к занятиям другие движения. Лестницу не перенести в зал для тренировок, поэтому начали задумываться над специальным оборудованием, которое будет помогать в тренировочном процессе и делать его лучше, легче.



Аэробика. Введение. Разминка, выпады, марш, мамба, ви-степ, заминка.

Первую степ-платформу сделали в начале 90-х годов прошлого века. Она имела регуляцию высоты, а покрытие позволяло заниматься без проскальзываний - в нем был специальный материал. В это же время начали появляться первый упражнения и сеты упражнений на данной платформе. За основу создатели взяли движения из классической аэробики. Отличие степ-аэробики от привычной многим людям заключается в том, что в ней нет шагов на два счета. Самый меньший счет - четыре, ведь перед человеком находится довольно массивная платформа. Нужно брать в учет, что на нее нужно встать и спуститься. Когда человек поднимается на платформу, он обязательно должен следить за стопой - она полностью становится на поверхность, а пятка и носок не свисают. Если нарушить это правило, можно получить травмы, растяжения.

В степ-аэробике есть шаги двух разновидностей: в первую происходит смена главной ноги - она меняется практически после каждого шага, а во вторую движение начинается с одинаковой ноги, она не меняется. Данные шаги можно комбинировать, сложность комбинаций может зависеть от желания человека, его подготовки, фантазии, общего состояния организма... Обычно занятие степ-аэробикой длится около часа. За это время люди, находящиеся в зале, теряют большое количество калорий. Тренеры стараются в конце занятия добавлять различные упражнения для прокачки верхней части тела, ведь данный вид аэробики позволяет проработать лишь низ.

- Степ-аэробика является одной из разновидностей кардио тренировок. Занятия относят в самым энергозатратным, человек начинает быстро худеть, если тренируется систематически. А за час, проведенный в зале, он может потерять до 600 калорий!

- Степ-аэробика является безопасным видом спорта: в ней нет прыжков, сильной нагрузки на суставы, связи, отсутствуют ударные элементы. Заниматься такой физической активностью можно после восстановления, только нужно следить за темпом и стараться не увеличивать его без одобрения тренера или лечащего врача.

- Занятия степ-аэробикой помогают улучшить работу множества систем и органов. Сильно закаляется сердечнососудистая система, риск появления болезней, связанных с сердцем, уменьшается в пару раз. Человек может довольно быстро разогнать собственный метаболизм.

- Тренировки позволяют улучшить показатели выносливости, поработать над координацией. Эти факторы могут отлично помогают в жизни, когда нужно подниматься по лестнице, нести тяжелые пакеты.