Безопасны ли креатиновые добавки?

Креатиновые добавки, вероятно, безопасны для взрослых при приеме в рекомендуемых дозах. Обзор научных исследований креатина, проведенных Комитетом Института медицины (IOM) по использованию пищевых добавок военным персоналом, показал, что употребление пяти граммов креатина в день (из пищи или добавок), вероятно, безопасно в долгосрочной перспективе. Однако креатин в очень высоких дозах, возможно, небезопасен и может нанести вред почкам, печени сердцу.

В нескольких случаях у спортсменов, которые сталкивались с проблемами после приема креатина, возникали опасения, что креатин может иметь серьезные побочные эффекты в рекомендуемых дозах. Например, сочетание креатина с кофеином и эфедрой из трав (также называемой ма хуанг) может увеличить вероятность инсульта, как это произошло у одного спортсмена, согласно отчету комитета IOM. Креатиновые добавки могут быть связаны с возникновением состояния кожи, которое называется пигментным пурпурным дерматозом. Комитет также отметил три случая, когда люди, принимающие креатиновые добавки, страдали почечной недостаточностью. В целом, комитет считает проблемы с почками необычной реакцией на креатиновые добавки, но не полностью исключает риск для почек.

Спазмы, боли в животе, тошнота и диарея являются наиболее частыми побочными эффектами от приема креатиновых добавок. Креатин может заставить мышцы удерживать воду, но профессиональное спортивное питание и медицинские ассоциации расходятся во мнениях относительно того, достаточно ли научных доказательств, чтобы связать креатин с избыточным объемом воды. Были зарегистрированы также сообщения о обезвоживании при приеме креатина. В с заявлении рекомендовано, чтобы спортсмены тщательно проверялись на наличие потенциальных проблем с почками или печенью, прежде чем начинать прием креатина.

Немногие исследования показали, как креатиновые добавки могут взаимодействовать с рецептурными препаратами. Тем не менее, рекомендуетсяьсоблюдать осторожность при приеме креатиновых добавок вместе с нефротоксичными препаратами, то есть лекарствами, которые могут вызвать повреждение почек. Некоторые распространенные лекарственные средства, которые, как известно, потенциально нефротоксичны, включают ибупрофен, напроксен, пироксикам и индометацин. Некоторые антибиотики, называемые аминогликозидами, также несут риск повреждения почек, которое может усиливаться креатином. Гентамицин, амикацин и тобрамицин являются примерами аминогликозидных антибиотиков. Иммунодепрессант циклоспорин также может иметь этот эффект. Комбинация креатиновых добавок с нефротоксичными лекарственными средствами может увеличить риск повреждения почек.