Шоколадное молоко для детей после тренировки - хороший выбор или нет?

Тренеры детей часто говорят юным спортсменам пить шоколадное молоко после тяжелой тренировки. Это может звучать немного странно, но на самом деле шоколадное молоко с низким содержанием жира помогает молодым спортсменам восстановить энергию.

Восстановление - это окно времени, когда спортсмен должен восполнить свои запасы энергии после энергичной тренировки или деятельности. Большинство спортсменов, ежедневно участвующих в двухчасовых или более продолжительных тренировках, или более молодые неопытные спортсмены могут получить пользу от стакана шоколадного нежирного молока после интенсивной тренировки.

10 преимуществ шоколадного нежирного молока для восстановления

Жидкость и электролиты для гидратации

Источник белка для восстановления мышц

Источник углеводов для пополнения запасов энергии для следующей тренировки

Шоколад в молоке повышает уровень углеводов, поступающих в ваши мышцы и печень

Низкая стоимость

Часто доступны в школьной столовой

Быстрый перекус, можно легко взять с собой

Некоторым спортсменам может быть легче выпить напиток по сравнению с едой вскоре после тренировки

Пополняет необходимые витамины

Приятный вкус

Использование молока в качестве восстановительного топлива также увеличит потребление кальция и витамина D. Вы можете быть удивлены, узнав, что дефицит витамина D у наших детей становится все более распространенным явлением. Дефицит витамина D может серьезно повлиять на рост костей и прочность костей в дальнейшей жизни.

Порошки лучше, чем молоко?

Не обязательно. Хотя они почти всегда дороже молока, некоторые продукты содержат больше ингредиентов, чем вы рассчитывали, в том числе кофеин, мега дозы витаминов и даже такие примеси, как меламин и свинец. Если вы предпочитаете спортивные напитки, обязательно прочитайте этикетку и сделайте правильный выбор.

Альтернативы коровьему молоку

Наконец, если у вашего ребенка аллергия на молоко или непереносимость, доступны другие виды молока. Например, соевое или миндальное молоко. Тем не менее, дополнительный белок необходим, чтобы дотянуть до уровня коровьего молока. Нужный белок может быть получен небольшой горсткой орехов, например. Также можно попробовать козье молоко в качестве альтернативы, но будьте готовы к специфическому запаху.

Итак, в следующий раз, когда вы заберете своего спортсмена после долгой тренировки, а до обеда еще более часа, подумайте о том, чтобы принести ему или холодного шоколадного нежирного молока. Их мышцы оценят это.