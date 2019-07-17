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Автор Сергей Бухранский

Интересные факты о пейнтболе

Спорт print

Сегодня очень популярно такое развлечение как пейнтбол. В любом городе можно найти хотя бы один пейнтбольный клуб. Это развлечение вывело на новый, качественный уровень мальчишескую забаву, которую все помнят как "войнушка". Но теперь играть не зазорно в любом возрасте, а что ещё интересней в этих состязаниях нередко участвуют представительницы слабого пола. Давайте узнаем об этой игре подробнее.

  • Если буквально переводить на русский язык слово "пейнтбол", то это будет означать "шар с краской". Смысл игры состоит в том, что участники надевают специальные костюмы и защитные маски, получают специальное пневматическое оружие, которое заряжается пластиковыми шариками с краской внутри. Далее противники занимают позиции и стреляют друг в друга, цель соответственно, это поразить противника из другой команды. При попадании в препятствие шарик лопается и окрашивает участок вокруг себя.
  • Родиной этой забавы можно считать Францию. Еще в 1878 году французский военный Марк Абель Дюруа вместе с изобретателем Густавом Реклю, сконструировали пневматические ружья. Эти ружья могли заряжается специальными резиновыми шариками в которых содержалась краска. Идея заключалась в том, чтобы с помощью этого оружия обучать молодых солдат тактике боя. Но проблема была в том, что подобное снаряжение было слишком дорогим и повсеместно его использовать было нерентабельно, в скором времени про него попросту забыли.
  • Но идея использовать пневматическое оружие для обучения личного состава не умерла и получила новое рождение в тридцатые годы в Германии. Там был создан специальный краскомет, который стали выпускать массово на заводе города Гросстимиг. Эти краскомет отлично показали себя в учебной программе для молодого пополнения Вермахта.
  • Уже в послевоенный период подобные пневматические ружья появились у работников лесной службы США и американских фермеров. С помощью подобных пневматических ружей было легко маркировать деревья под спиливание и домашний скот. Однажды в 1981 году, три друга которые любили смотреть боевики, решили прикупить несколько таких пневматических ружей для развлечения и уже через несколько лет пейнтбол стал захватывать планету. Популярность этого развлечения была сумасшедшей.
  • Несмотря на то, что сегодня шарик с краской вылетает из ружья со скоростью 90 км/ч. Травматичность этого развлечения довольно низка. По утверждениям страховых компаний, получить травму в пейнтбол значительно сложнее чем, например, в теннисе или футболе. Но следует сказать, что состязаться в пейнтбол можно только в защитной маске.
  • Несмотря на строгие меры предосторожности, многие игнорируют защитную маску или используют неподходящие средства защиты. В таких случаях очень часто страдают глаза. Статистика неутешительна. В случае попадания шарика с краской в глаз, лишь тридцати процентам пострадавших удается вернуть зрение. Поэтому крайне важно не пренебрегать средствами защиты.
  • Интересно, но краска в шариках для игры в пейнтбол бывает разных цветов, но только не красная. Красный цвет похож на кровь, а это всё-таки игра. Поэтому производители избегают красного цвета. Также шарики нежелательно хранить более одного года, так как краска внутри может просто непросто высохнуть. В мороз краска может замерзнуть, а вот в жару наоборот стать очень липкой.
  • Когда-то в шариках для пейнтбола использовали краску на масляной основе. Это было большой проблемой. Одежда в такой краске практически не открывалась, но сегодня используются краски на водной основе, что позволяет смывать такую краску обычной водой.
  • Сегодня существует один интересный миф, согласно которому в восьмидесятые годы правительство СССР приобрело за рубежом десяток комплектов снаряжения и оружия для пейнтбола. Предполагалось, что с помощью этого снаряжения будут обучаться сотрудники спецслужб. И действительно какое-то время бойцы секретных подразделений использовали это оружие для тренировок, но отсутствие расходников и сервисного обслуживания быстро привело все в негодность, и подобная программа обучения была свернута.
  • В Россию это развлечение пришло довольно поздно. Первые клубы для игры в пейнтбол стали открываться лишь в начале девяностых годов, а признание как вид спорта, пейнтбол получил только в 1996 году.
  • Сегодня пейнтбол - это настоящий вид спорта и очень популярное развлечение. Люди приходят в такие клубы компаниями друзей, семьями или трудовыми коллективами. Причем такое развлечение крайне сплачивает команду и снимает напряжение. Ведь где ещё можно совершенно безнаказанно расстрелять невыносимого начальника отдела.
  • Пейнтбол - это развлечение для всех слоев населения. Прелесть этого спорта в том, что он очень полезен для здоровья, но не требует специальной спортивной подготовки. Игра проводится на свежем воздухе как правило в отдалении от дорог и работающих предприятий.
  • Очень важным аспектом игры в пейнтбол, является снижение агрессии и снятии стрессового состояния. Человек после нескольких часов в пейнтбольном клубе получает заряд позитива на несколько недель. А для молодежи это прекрасный способ понять, что такое армия и избежать пагубного влияния улицы.

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