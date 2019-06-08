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Автор Анна Стрельцова

Может ли спорт влиять на характер человека

Спорт

Физическая активность при правильном ее осуществлении и использовании важных навыков может приносить пользу организму: она

Может ли спорт влиять на характер человека
  • закаливает его,
  • делает мышечный скелет сильнее,
  • а здоровье гораздо крепче.

Но под воздействие спорта часто попадает не только тело, но и душа. Человек, начавший заниматься физической активностью, сталкивается  с изменениями в поведении, характере.

Он начинает переосмысливать многие вещи и старается задумывать о будущем. Спорт действительно может помогать в преодолении сложных жизненных ситуаций, он дает сильный заряд и начинает положительно влиять на динамику совершения других действий. Насколько сильно физическая нагрузка на организм способна влиять на характер человека?

Физические нагрузки и характер человека

Скалолазание

Спортсмены, увлекающиеся скалолазанием, говорят об сильном изменении характера после прихода в спорт. Многие приобрели упорство, сила воли начала закаляться под созданием определенных, но естественных условий. Часто люди отправляются на одну и ту же трассу, ежегодно, ежемесячно, чтобы пройти её и доказать собственному телу  - преград не существует. Их разум уже начинает понимать, что нужно сильно и продуктивно работать, чтобы добиться поставленной цели. Но тело зачастую отказывать подчиняться, дает сбои. Подъем выступает в роли головоломки, сложной задачи. Спортсмен начинает продумывать каждый ход, рассматривать камни и думать о своих шагах. Горные рельефы точно дают возможность для выхода из зоны комфорта, для её расширения. Скалолазание позволяет

  • расширять возможности тела,
  • давать ему максимум нагрузки
  • и видеть проявление упорства.

Маунтинбайк

Тренировки на горном велосипеде учат человека не только обращаться с техникой, следить за собственным телом. Они позволяют видеть настоящую отзывчивость после усердных и долгих занятий. Все усилия, что пришлось потратить на прохождение трассы, велосипед начинает переводить в расстояние. Он может сделать даже скучную трассу интересной   как для спортсмена, так и для зрителей. Регулярные тренировки помогают делать человека терпеливее. Он не ждет быстрого результата и не боится ошибаться, когда на кон поставлено слишком много. Важный этап в жизни каждого спортсмена - научиться нормально смотреть на неудачи и переживать их с чувством легкости и понимания, что они лишь двигают вперед. Горный велосипед научит вас следить за расходом сил, времени и учиться правильно расходовать поступающую энергию.

Фридайвинг

Во время тренировок люди погружаются под воду и занимаются подводным плаваньем, задерживая дыхание и стараясь контролировать ситуацию. Вид спорта отлично подойдет тем, что хочет научиться правильному контролю и сохранению равновесия даже в тяжелых ситуациях. Спортсменам приходится нырять на большую глубину: для этого их тело должно быть расслабленным, но не стоит забывать о важности концентрации. Чистая голова поможет правильно вести себя в воде, не бояться, забывая о важности спокойствия. При появлении тревоги человек сразу сталкивается с нехваткой воздуха: он начинает чувствовать, что его мышцы напряжены. Волнение приводит в большему расходу кислорода. В воде нет сильных звуков, света. Водное пространство сильно отличается от привычного для человека. После выныривания от понимает, как ценно эту жизнь и  проводить её именно в данных условиях. 

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Темы спорт скалолазание
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