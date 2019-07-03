Кроссфит: плюсы и минусы тренировок

Существует немало разновидностей физической активности, направленной на поддержание тонуса мышц, улучшение фигуры и состояния здоровья в целом. Нужно лишь правильно выбрать тренировочный комплекс, который будет соответствовать вашему уровню подготовки, требованиям и особенностям здоровья. Вероятно, вы остановите свой выбор на популярной системе тренировок под названием кроссфит.



Кроссфит-подготовка для Мма (комплекс 1)

Первый зал для занятий кроссфитом был открыт в 2001 году в США. Разработал эту тренировочную систему гимнаст по фамилии Глассман. Систему кроссфит применяют для подготовки не только спортсмены, но и военные и полицейские академии.

Что же такое кроссфит?

Кроссфит - система тренировок, состоящая из кардио и силовых упражнений. Комплекс этих упражнений выполняется по кругу в течение минимального количества времени. Кроссфит развивает спортсмена одновременно в нескольких направлениях: тренирует силу, выносливость, скорость, ловкость, гибкость, координацию. Эта система тренировок позволяет создать универсального спортсмена. В кроссфите сливаются воедино гимнастика, бег, тяжелая и легкая атлетика.

Кому подходит кроссфит?

По сути кроссфит не имеет ограничений в возрасте или физической подготовке. Он подойдет как девушкамЮ стремящимся довести свою фигуру до совершенства, так и спортсменам, готовящимся к соревнованиям. Существуют даже специальные программы кроссфита для детей, беременных и пожилых людей.

Поскольку кроссфит предполагает интенсивные тренировки на скорость с круговым повторением, он не рекомендуется тем, кто недавно перенес какую-либо травму; людям с заболеваниями позвоночника, суставов или сердечно-сосудистой системы; людям, страдающим избыточным весом. Если человек раньше не занимался никаким видом спорта и не имел физических нагрузок, начинать приобщаться к спортивному миру с кроссфита тоже не стоит. В любом случае, прежде чем начать заниматься кроссфитом, необходимо проконсультироваться с врачом и начинать занятия под присмотром тренера.

Кроссфит и питание

Питание при занятиях кроссфитом должно быть таким, чтобы его хватало для обеспечения энергией и оно не переходило при этом в жировые отложения. Вам понадобится много овощей, зелени, нежирного мяса, орехов и сухофруктов. Придется исключить из рациона сахар и уменьшить потребление углеводосодержащих продуктов.

Плюсы кроссфита:

1. При занятиях кроссфитом в работу включены все группы мышц.

2. Кроссфит помогает интенсивному сжиганию жира.

3. Перечень упражнений более чем разнообразен: бег, гребля, приседания, отжимания, прыжки, подтягивания и прочее.

4. Укрепление здоровья.

5. Для занятий кроссфитом не требуется специально оборудованного места, им можно заниматься практически везде. Вам нужны лишь базовые знания и физическая подготовка.

Минусы кроссфита:

1. Если вы хотите нарастить мышечную массу, то кроссфит - не ваш вид спорта.

2. При занятиях кроссфитом существует риск нанести вред мышцам и сердцу.

Прежде чем начать заниматься кроссфитом необходимо пройти медицинское обследование на предмет выявления возможных противопоказаний. И непременно обратиться к опытному тренеру. При серьезном и сознательном отношении к спорту вы не причините вреда своему здоровью.