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Автор Рина Миро

Кроссфит: плюсы и минусы тренировок

Спорт

Существует немало разновидностей физической активности, направленной на

Кроссфит: плюсы и минусы тренировок
  • поддержание тонуса мышц,
  • улучшение фигуры
  • и состояния здоровья в целом.

Нужно лишь правильно выбрать тренировочный комплекс, который будет соответствовать вашему уровню подготовки, требованиям и особенностям здоровья. Вероятно, вы остановите свой выбор на популярной системе тренировок под названием кроссфит.

Первый зал для занятий кроссфитом был открыт в 2001 году в США. Разработал эту тренировочную систему гимнаст по фамилии Глассман. Систему кроссфит применяют для подготовки не только спортсмены, но и военные и полицейские академии.

Что же такое кроссфит?

Кроссфит — это система тренировок, состоящая из кардио и силовых упражнений. Комплекс этих упражнений выполняется по кругу в течение минимального количества времени. Кроссфит развивает спортсмена одновременно в нескольких направлениях: тренирует

  • силу,
  • выносливость,
  • скорость,
  • ловкость,
  • гибкость,
  • координацию.

Эта система тренировок позволяет создать универсального спортсмена. В кроссфите сливаются воедино гимнастика, бег, тяжелая и легкая атлетика.

Кому подходит кроссфит?

По сути кроссфит не имеет ограничений в возрасте или физической подготовке. Он подойдет как девушкамЮ стремящимся довести свою фигуру до совершенства, так и спортсменам, готовящимся к соревнованиям. Существуют даже специальные программы кроссфита для детей, беременных и пожилых людей.

Поскольку кроссфит предполагает интенсивные тренировки на скорость с круговым повторением, он не рекомендуется

  • тем, кто недавно перенес какую-либо травму;
  • людям с заболеваниями позвоночника, суставов или сердечно-сосудистой системы;
  • людям, страдающим избыточным весом.

Если человек раньше не занимался никаким видом спорта и не имел физических нагрузок, начинать приобщаться к спортивному миру с кроссфита тоже не стоит. В любом случае, прежде чем начать заниматься кроссфитом, необходимо проконсультироваться с врачом и начинать занятия под присмотром тренера.

Кроссфит и питание

Питание при занятиях кроссфитом должно быть таким, чтобы его хватало для обеспечения энергией и оно не переходило при этом в жировые отложения. Вам понадобится много

  • овощей,
  • зелени,
  • нежирного мяса,
  • орехов
  • и сухофруктов.

Придется исключить из рациона сахар и уменьшить потребление углеводосодержащих продуктов.

Плюсы кроссфита:

  • При занятиях кроссфитом в работу включены все группы мышц.
  • Кроссфит помогает интенсивному сжиганию жира.
  • Перечень упражнений более чем разнообразен: бег, гребля, приседания, отжимания, прыжки, подтягивания и прочее.
  • Укрепление здоровья.
  • Для занятий кроссфитом не требуется специально оборудованного места, им можно заниматься практически везде. Вам нужны лишь базовые знания и физическая подготовка.

Минусы кроссфита:

  • Если вы хотите нарастить мышечную массу, то кроссфит — не ваш вид спорта.
  • При занятиях кроссфитом существует риск нанести вред мышцам и сердцу.

Прежде чем начать заниматься кроссфитом необходимо пройти медицинское обследование на предмет выявления возможных противопоказаний. И непременно обратиться к опытному тренеру. При серьезном и сознательном отношении к спорту вы не причините вреда своему здоровью.

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Кроссфит: комплекс упражнений для новичков и продвинутых
Темы спорт кроссфит позвоночник
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