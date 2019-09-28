Как правильно набрать мышечную массу

Каждый из нас, тренируясь, ставит свои цели. Для кого-то отличным результатом будет снижение веса, кто-то хочет стройную подтянутую фигуру, а кому-то нужно наоборот набрать вес и нарастить мышечную массу, сформировав рельеф. К любому процессу нужно подходить грамотно и профессионально и обладать достаточной силой воли, чтобы соблюдать нужный график питания и регулярных тренировок.

Главная составляющая процесса по набору мышечной массы - правильное питание. Рацион должен состоять из продуктов, богатых белком, так как именно он способствует эффективному наращиванию мышечной массы. Белок содержится в большом количестве в самых обычных продуктах - молоке, говядине, сыре и т.д. Но в период регулярных и активных тренировок довольно сложно получить необходимую дозу белка из одних лишь продуктов. На помощь приходит спортивное питание, которое специально разрабатывается так, чтобы спортсмены могли без труда получать необходимую дозу питательных веществ.

Вторым по значимости элементом являются углеводы. Углеводы помогают ускорить процесс наращивания мышц и в целом оказывают положительное воздействие на организм. При нехватке углеводов организм начинает использовать в качестве источника энергии саму мышечную ткань, и в таком случае силовые нагрузки не произведут должного эффекта. Углеводы тоже можно получить из продуктов питания, разнообразив рацион фруктами, овощами и злаками. Но не лишним будет дополнить его и углеводными порошками, которые предлагают многие производители спортивного питания.

Третий неотъемлемый компонент при наборе массы - жиры. При потреблении жирной пищи обязательно знать меру. Как излишек, так и дефицит жиров в организме человека приводят к снижению выработки тестостерона. Многочисленными исследованиями доказано, что для нормального функционирования всех систем организма на жиры должно приходиться около 15% потребляемых за сутки калорий.

Если ваша цель - набор мышечной массы, то во время интенсивных тренировок нужно потреблять больше калорий, чем расходуется в течение дня. Питание спортсмена, набирающего массу, должно быть частым и состоять как из основных приемов пищи, так и из нескольких перекусов. При больших нагрузках необходимо спортивное питание, но злоупотреблять им не следует. Свежие фрукты и овощи имеют в своем составе столько полезных веществ, которые позволяют нормализовать работу организма, что отказываться от них в пользу одного лишь спортивного питания - огромная непростительная ошибка. В идеале нужно грамотно сочетать специальную диету с приемом спортивного питания. Кроме того, необходимо ежедневно выпивать большое количество жидкости, которое рассчитывается индивидуально.

Если правильно следовать всем рекомендациям, можно за небольшие сроки нарастить мышечную массу и порадоваться рельефной фигуре. Главное при таком обильном питании не переусердствовать, иначе вместо красивого мускулистого тела можно получить обвисший живот и жировые отложения.