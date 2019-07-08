Самые интересные зимние виды спорта

Зимние виды спорта очень красивые и зрелищные. Однако их разнообразие не ограничивается фигурным катанием хоккеем и катанием на сноуборде и лыжах. Благодаря человеческой фантазии было создано еще много необычных, иногда забавных и смешных, зимних видах спорта. В данной статье мы хотим рассказать о некоторых из них, а также об их особенностях.

Снежное поло

Поло — игра, зародившаяся в Британии и ранее являющаяся излюбленным развлечением аристократов. Обычно в нее играют на зеленых площадках верхом на лошадях, однако зимний ее аналог превратился в игру на заснеженном поле с использованием пластикового мяча вместо деревянного. Лошадкам крепятся на подошвы копыт специальные шипы, которые не позволяют ей упасть при резком торможении. Также лошадей, участвующих в игре, по-особенному "одевают": хвосты у них заплетены в косички, а гривы коротко острижены, чтобы последние не мешались во время игры и не цеплялись за клюшку.

Брумбол

Под таким диковинным названием существует одна из разновидностей хоккея. Придумали данное спортивное состязание в Канаде. Вместо коньков используется обувь, обладающая цепкой резиновой подошвой. Прочий инвентарь включает в себя метлу, мяч, шлем для защиты, наколенники и, собственно, каток. Спорт считается намного менее агрессивным, чем его близкий родственник, однако падения здесь случаются намного чаще ввиду того, что участникам сложнее менять направление во время движения.

Айсклайминг

Название спорта образовалось из двух английских слов, означающих "лед" и "карабкаться". Поэтому, исходя из названия, можно сделать правильный вывод, что данный вид спорта посвящен лазанию по ледяным склонам. Нередко в качестве последних используют замерзшие водопады. Надо сказать, что скалолазание — само по себе опасное занятие, однако айсклайминг находится на уровень выше в данной позиции. Дело в том, что хрупкий лед может в любую секунду обвалиться. Поэтому данный вид спорта считается не только необычным, но и весьма рискованным.

Подледный дайвинг

Еще один опасный вид спорта не для всех. Дайвинг включает в себя много разновидностей, в том числе небезопасный кейвдайвинг. Однако подледный дайвинг — тот случай, когда даже профессионалы не рискуют заниматься им в одиночку. Их в обязательном порядке сопровождают еще два пловца. Есть, чего опасаться: вода с крайне низкой температурой, ледяная корка, не позволяющая быстро оказаться на поверхности в случае необходимости, плохое освещение и крайне беспорядочное поведение любой техники, которая от холода отказывается работать, как ей полагается.