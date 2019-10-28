Сноуборд для новичков: с чего начать занятия

Многим кажется, что сноуборд — это нечто сложное и непостижимое, доступное лишь "избранным". На самом же деле научиться кататься на сноуборде может каждый, главное — желание, практика и опытный наставник под рукой. Способов обучения, равно как и техник катания, очень много. В этой статье расскажем о некоторых советах, которые пригодятся новичкам.
Специально для новичков существуют приемы, которые помогают овладеть искусством катания на сноуборде даже человеку, далекому от спорта, без постороннего участия. Однако здесь понадобится очень много упорства и терпения. Даже на велосипеде непросто научиться ездить, а сноуборд намного сложнее в освоении. Принцип здесь такой же: будет много падений, синяков и шишек, но бросать попытки не стоит. В целом все обучение новичков можно разделить на четыре основных этапа.
Прежде чем начать этот трудный, но интересный путь, необходимо тщательно подготовиться. И прежде всего это касается выбора инвентаря. Сноуборд можно взять напрокат, однако лучше приобрести свой собственный, который прослужит многие годы.
Основные правила покупки сноуборда следующие. Во-первых, доску нужно выбирать только в специализированном магазине. Ни о каких подержанных сноубордах речи быть не может. Для катания на сноуборде могут пригодиться и другие товары, но тратить на них внимание не стоит. Если же продавец упорно пытается заинтересовать чем угодно другим, но только не моделями досок, то этот магазин не для вас. Ни в коем случае нельзя торопиться, особенно не стоит покупаться на различные "скидки в 90%". Это все может привести к выбору некачественного сноуборда. Наконец, необходимо подходить к делу максимально дотошно. Сноуборд должен подходить по размеру, весу, росту и всем остальным параметрам.
Здесь начинается прямое взаимодействие с доской. Поначалу взаимодействия будет больше со снегом, чем с ней, но это нормально. Существует множество упражнений, которые помогут обрести твердость в ногах. Очень важный момент — определиться, какая нога будет стоять впереди. Для этого существует простой способ: необходимо встать лицом вниз по склону и попросить кого-нибудь неожиданно толкнуть вас сзади. Передней ногой станет то, на которую при потере равновесия вы обопретесь в первую очередь.
После того, как вы научились падать, пора научиться ездить. Здесь рекомендуется обратиться за помощью к наставнику, поскольку так можно будет в кратчайшие сроки добиться наилучшего результата.
Этот этап можно считать бесконечным, поскольку здесь речь идет об освоении разных техник и улучшении своих навыков.
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