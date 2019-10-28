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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Сноуборд для новичков: с чего начать занятия

Спорт print

Многим кажется, что сноуборд — это нечто сложное и непостижимое, доступное лишь "избранным". На самом же деле научиться кататься на сноуборде может каждый, главное — желание, практика и опытный наставник под рукой. Способов обучения, равно как и техник катания, очень много. В этой статье расскажем о некоторых советах, которые пригодятся новичкам.

С чего начать?

Специально для новичков существуют приемы, которые помогают овладеть искусством катания на сноуборде даже человеку, далекому от спорта, без постороннего участия. Однако здесь понадобится очень много упорства и терпения. Даже на велосипеде непросто научиться ездить, а сноуборд намного сложнее в освоении. Принцип здесь такой же: будет много падений, синяков и шишек, но бросать попытки не стоит. В целом все обучение новичков можно разделить на четыре основных этапа.

Этап первый

Прежде чем начать этот трудный, но интересный путь, необходимо тщательно подготовиться. И прежде всего это касается выбора инвентаря. Сноуборд можно взять напрокат, однако лучше приобрести свой собственный, который прослужит многие годы.

Основные правила покупки сноуборда следующие. Во-первых, доску нужно выбирать только в специализированном магазине. Ни о каких подержанных сноубордах речи быть не может. Для катания на сноуборде могут пригодиться и другие товары, но тратить на них внимание не стоит. Если же продавец упорно пытается заинтересовать чем угодно другим, но только не моделями досок, то этот магазин не для вас. Ни в коем случае нельзя торопиться, особенно не стоит покупаться на различные "скидки в 90%". Это все может привести к выбору некачественного сноуборда. Наконец, необходимо подходить к делу максимально дотошно. Сноуборд должен подходить по размеру, весу, росту и всем остальным параметрам.

Этап второй

Здесь начинается прямое взаимодействие с доской. Поначалу взаимодействия будет больше со снегом, чем с ней, но это нормально. Существует множество упражнений, которые помогут обрести твердость в ногах. Очень важный момент — определиться, какая нога будет стоять впереди. Для этого существует простой способ: необходимо встать лицом вниз по склону и попросить кого-нибудь неожиданно толкнуть вас сзади. Передней ногой станет то, на которую при потере равновесия вы обопретесь в первую очередь.

Этап третий

После того, как вы научились падать, пора научиться ездить. Здесь рекомендуется обратиться за помощью к наставнику, поскольку так можно будет в кратчайшие сроки добиться наилучшего результата.

Этап четвертый

Этот этап можно считать бесконечным, поскольку здесь речь идет об освоении разных техник и улучшении своих навыков.

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Сноуборд для новичков: с чего начать занятия
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