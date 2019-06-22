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Автор Александра Балан-Сенчук

Протеиновый порошок: польза или вред

Спорт

Помимо сбалансированной диеты, многие люди предпочитают включать в свой ежедневный рацион различные добавки. Протеиновый порошок является одной из самых популярных добавок среди тех, кто желает добиться

Протеиновый порошок: польза или вред
  • снижения веса
  • и роста мышц.

Какую роль играет белок в организме?

Белки — это вещества, которые содержат азот и состоят из аминокислот. Они являются неотъемлемой частью всех структур тела, включая

  • кости,
  • мышцы
  • и другие мягкие ткани.

Они также важны для всех функций организма, которые включают синтез и активность нескольких белков, таких как гормоны, ферменты и гемоглобин. Белки принимают участие в различных анаболических процессах в организме, и поэтому многие спортсмены или те, кто регулярно тренируется, считают, что тренировка с более высокой интенсивностью требует потребления большего количества белка.

Что такое протеиновый порошок?

Существует три основных типа протеинового порошка на основе

  • сывороточного,
  • соевого
  • и казеинового

белков, при этом большинство предпочитает сывороточный белок, поскольку он является полноценным и водорастворимым видом. При выборе протеинового порошка необходимо учитывать множество факторов и их возможные последствия. Важно убедиться, что протеиновый порошок подходит для потребностей человека.

Как протеиновый порошок влияет на рост мышц?

Сывороточный белок содержит высокую концентрацию аминокислот с разветвленной цепью, которые необходимы для поддержания здоровых тканей. Исследования показывают, что потребление сывороточного белка стимулирует рост мышц на 68% эффективнее, чем прием казеина.

Может ли протеиновый порошок помочь похудеть?

Ни для кого не секрет, что белок насыщает гораздо больше, чем углеводы. При изучении влияния сыворотки и соевого белка на подавление аппетита становится ясно, что у тех, кто потреблял сыворотку, аппетит был гораздо меньше. Кроме того, образование казеинового сгустка продлевает время прохождения через кишечник, что также может снизить аппетит и, следовательно, потребление пищи.

Как протеиновый порошок влияет на прыщи?

Исследования обнаружили связь между использованием протеинового порошка и появлением прыщей — распространенного состояния кожи среди спортсменов. Исследования, посвященные влиянию протеинового порошка на прыщи у спортсменов, пришли к выводу, что его регулярное употребление было связано с обострением прыщей.

Сыворотка получена из коровьего молока, а молоко, как известно, является одним из наиболее изученных триггеров прыщей. Потребление молочных продуктов может привести к более высокому синтезу кожного сала, что повлияет на блокировку волосяных фолликулов, вызывая вспышки прыщей. В связи с этим пациентам с прыщами рекомендуется использовать протеиновый порошок, в котором нет молочного белка.

Есть много других факторов, которые следует учитывать при выборе протеинового порошка, от диетических требований до воздействия на состояние кожи и уже существующие медицинские проблемы.

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Темы диета спорт протеин похудение аминокислоты
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