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Автор Марина Расторгуева

Коктейль из протеинов для похудения

Спорт

Совсем недавно протеиновые коктейли считались предназначенными только для мускулистых мужчин, наращивающих мышечную массу. Подобный коктейль считается эффективным средством в борьбе с лишним весом. Но как это действует? Давайте разбираться.

Коктейль из протеинов для похудения

Протеиновый коктейль - это продукт, в котором сбалансированно сочетаются растительным и животные белки. Такое сочетание является идеальным для строительства мышечных клеток. При усердных тренировках калории калории превращаются не в жир, а в мышечную массу.  Если физической нагрузки не будет, то и на рост мышечной массы рассчитывать не стоит.

Протеиновый коктейль - составляющие похудения

Но как протеиновый коктейль поможет вам похудеть? Продукт является низкокалорийным, особенно если он разведен водой. В составе коктейля почти отсутствуют

  • углеводы
  • и жиры.

Основное составляющее - белок. Так как белки быстро и надолго насыщают, напиток будет способен заменить вам один полноценный прием пищи.

Готовить такой коктейль очень просто. Вам понадобится миксер и пару минут свободного времени. Напиток получится диетическим и вкусным. При регулярном употреблении вы заметите, как ваш силуэт приобретает стройные и изящные черты.

Еще одно преимущество протеиновых коктейлей - они  приятные на вкус. Можно без труда выбрать вариант, который подойдет именно вам.

  • Шоколад,
  • ваниль,
  • клубника,
  • персик,
  • банан и множество других вкусов

не дадут вам разочароваться в напитке.

Выбирайте качественного и проверенного производителя, чтобы добиться хорошего результата. Единственный нюанс - цена за качественные продукты достаточно высокая.

Чтобы коктейль полностью исполнил все возложенные на него функции, необходимо знать правила его употребления.

Во-первых, не нужно разводить смесь горячей водой. При высокой температуре белок станет усваиваться гораздо хуже.

Говоря о пропорциях, стоит отметить, что оптимальное соотношение воды и порошка - 30 г на 300 мл воды или молока.  Полученный коктейль рекомендуется сразу употребить. Только не делайте этого во время приема пищи. Как правило, спортсмены пьют коктейли после тренировки и в перерывах между едой.

Ни в коем случае не нужно заменять все приемы пищи протеиновыми коктейлями. Низкокалорийный напиток притупит чувство голода, но не даст вам всех полезных веществ. Соблюдайте умеренность, употребляя в сутки пару порций напитка. При этом придерживайтесь правильного питания. Исключите  из рациона

  • жирное,
  • мучное
  • и прочую вредную еду.

Также не забывайте заниматься спортом. Соблюдая все правила, вы сможете добиться идеальной фигуры  и улучшить свое здоровье.

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Темы диета спорт протеин похудение правильное питание
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