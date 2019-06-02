Совсем недавно протеиновые коктейли считались предназначенными только для мускулистых мужчин, наращивающих мышечную массу. Подобный коктейль считается эффективным средством в борьбе с лишним весом. Но как это действует? Давайте разбираться.
Протеиновый коктейль - это продукт, в котором сбалансированно сочетаются растительным и животные белки. Такое сочетание является идеальным для строительства мышечных клеток. При усердных тренировках калории калории превращаются не в жир, а в мышечную массу. Если физической нагрузки не будет, то и на рост мышечной массы рассчитывать не стоит.
Но как протеиновый коктейль поможет вам похудеть? Продукт является низкокалорийным, особенно если он разведен водой. В составе коктейля почти отсутствуют
Основное составляющее - белок. Так как белки быстро и надолго насыщают, напиток будет способен заменить вам один полноценный прием пищи.
Готовить такой коктейль очень просто. Вам понадобится миксер и пару минут свободного времени. Напиток получится диетическим и вкусным. При регулярном употреблении вы заметите, как ваш силуэт приобретает стройные и изящные черты.
Еще одно преимущество протеиновых коктейлей - они приятные на вкус. Можно без труда выбрать вариант, который подойдет именно вам.
не дадут вам разочароваться в напитке.
Выбирайте качественного и проверенного производителя, чтобы добиться хорошего результата. Единственный нюанс - цена за качественные продукты достаточно высокая.
Чтобы коктейль полностью исполнил все возложенные на него функции, необходимо знать правила его употребления.
Во-первых, не нужно разводить смесь горячей водой. При высокой температуре белок станет усваиваться гораздо хуже.
Говоря о пропорциях, стоит отметить, что оптимальное соотношение воды и порошка - 30 г на 300 мл воды или молока. Полученный коктейль рекомендуется сразу употребить. Только не делайте этого во время приема пищи. Как правило, спортсмены пьют коктейли после тренировки и в перерывах между едой.
Ни в коем случае не нужно заменять все приемы пищи протеиновыми коктейлями. Низкокалорийный напиток притупит чувство голода, но не даст вам всех полезных веществ. Соблюдайте умеренность, употребляя в сутки пару порций напитка. При этом придерживайтесь правильного питания. Исключите из рациона
Также не забывайте заниматься спортом. Соблюдая все правила, вы сможете добиться идеальной фигуры и улучшить свое здоровье.
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