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Автор Марина Расторгуева

Выбираем виброплатформу

Спорт print

С течением лет становится сложнее поддерживать идеальную фигуру. Помочь в этом вопросе может индустрия фитнеса. Создаются различные устройства и гаджеты, помогающие следить за своим здоровьем. Рассмотрим одну из подобных новинок - виброплатформу.

Подобные платформы являются разновидностью тренажеров, которые дают эффект нагрузки при помощи вибрации. Благодаря амплитудным движениям  виброплатформа заставляет работать все мышцы. Частота сотрясений весомая - от 20 до 60 Герц. Занимаясь полчаса на такой платформе, вы замените полтора часа занятий в тренажерном зале. Многие виброплатформы дополнительно оборудованы дополнительными тренажерами, например эспандерами. Таким образом, полученная нагрузка будет комплексной.

Виброплатформы являются разновидностью пассивных тренажеров. Человеку не нужно проявлять никаких усилий. Все, что требуется, это встать на  платформу и включить её. Вот основные плюсы вибрационной платформы:

- Компактный размер, который поместится в любой комнате вашего дома.

- Приемлемая для каждого цена. На рынке существуют как дорогие модели, с множеством режимов, так и платформы с упрощенной комплектацией.

- Приятный и эргономичный дизайн.

- Наличие дополнительных функций, например, эспандеров, резины для растяжки и др.

- Легкость и простота пользования.

Существуют и противопоказания. Подобными платформами нельзя пользоваться беременным девушкам и людям с расстройствами двигательного аппарата.

 Перед приобретением такого девайса, лучше заранее сходить в магазин или фитнес клуб для наглядного изучения покупки. Протестируйте платформу, поймите, как она сможет вписаться в вашу обстановку. Главное понять, удобно ли вам на ней заниматься.

Советы при выборе:

1. Обратите внимание на фирму-производителя. Если вы не обладаете большим бюджетом, присмотритесь к китайским аналогам более дорогих производителей. По качеству они не сильно уступают дорогим моделям.

2. Приобретайте платформу с несколькими режимами. Медленные вибрации подойдут для разминки и начала тренировки, а более быстрые вибрации - для последующей интенсивной работы.

3.Неплохо, если тренажер  обладает встроенной памятью, с помощью которой можно сократить количество времени на подготовку к тренировке.

4. Обращайте внимание на наличие красочной и подобной документации, которая облегчит вам занятия.

Виброплатформы будут актуальны как для профессионалов, так и для новичков. Людям, желающим всегда быть в хорошей форме, платформа поможет сократить время, проведенное в зале. Для людей с большим весом подобная платформа может стать спасительным вариантом. Им не придется даже выходить из дома для тренировок.

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