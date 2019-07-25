Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Марина Расторгуева

Как изменить отношение к физической нагрузке

Спорт print

Для многих  проще сделать уборку в квартире, чем заставить себя заняться спортивными упражнениями. Множество людей находят миллионы отговорок, чтобы не заниматься спортом. Чтобы поменять свое отношения к физическим нагрузкам, перестаньте их воспринимать так серьезно. Для вас они это должно быть легким и веселым времяпровождением. Вот несколько советов, соблюдая которые, вы измените свое отношение к спорту.

1. Носите просторную и удобную одежду, когда есть возможность. Таким способом вы сможете прочувствовать всю свободу действий и движений. У вас не будет возникать дискомфорта каждый раз, когда нужно дотянуться до чего-то или подпрыгнуть, чтобы что-то достать . Кроссовки и спортивные штаны дадут вам максимальный комфорт. Согласитесь, ведь в обуви на каблуках или узкой юбке нельзя насладиться подобной свободой.

2. Приучите себя парковаться быстрее. Не наматывайте круги вокруг нужного вам здания, отыскивая свободное место. Припаркуйтесь чуть дальше, то есть там, где свободных мест гораздо больше. Хоть вам и придется немного прогуляться от машины до нужного места, нервы будет сэкономлены, а лишние калории потрачены.

3. Научитесь каждый раз подниматься со стула, не используя руки. Вытягивайте руки на высоту плеч и вставайте. При таком движении сокращаются мышцы ягодиц и пресса, что является прекрасной разминкой.

4. Почаще слушайте любимую музыку, особенно если вы в хорошем настроении. Вы и сами не заметите, как ваша голова начнет покачиваться в такт любимым мотивам, а следом за ней и все тело. Даже танец в положении сидя принесет своеобразную пользу организму и поможет сжечь калории. Помните, что любое движение - это хорошо.

5. Попробуйте отказаться от эскалаторов в метро и торговых центрах. Задумайтесь, ведь эскалаторы доставляют больше неудобств, чем пользы. Едут они медленно, плюс вечно кто-то толкается и дышит в спину. Поднимаясь самостоятельно, вы подкачаете ноги и ягодичные мышцы, а также сэкономите драгоценное время и деньги.

6. Обзаведитесь шагомером. Это устройство будет оповещать вас о том, сколько шагов вы сделали  за день. Вы и сами не заметите, как будете ходить больше, пытаясь выполнить дневную норму и устанавливая рекорды.

7. Если вы живете в большом городе, наверняка где-то остались неизведанные вами места. Побудьте в роли туриста, открыв путеводитель  и отправившись на прогулку в новое для себя место. Из-за интереса вы даже не заметите расстояний и времени.

8. Совместите движение и общение. Берите с собой друзей в походы и на экскурсии, играйте с ними в подвижные игры. Вы будете больше фокусировать внимание на общении, и не заметите, как много сможете сжечь калорий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы физическая нагрузка
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как изменить отношение к физической нагрузке
Военные новости
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Здоровье и профилактика
Аллергия на арахис исчезает, но может вернуться
Новости Все >
20-летний криптомиллионер выступил перед конгрессменами США
Зюганов: любая протестная акция должна быть в рамках закона
На ЧМ по легкой атлетике могут поехать около 25 россиян
Атлантический совет признан "нежелательной" организацией в России
Боец Эмеев не поедет на турнир UFC из-за проблем с американской визой
Володин отметил повышение политической культуры в России
Росстат: средняя зарплата врачей по России составляет 79,2 тыс. рублей
Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
В офисе компании-владельца задержанного на Украине судна идут обыски
Хабибулин назначен тренером вратарей сборной России
Последние материалы
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Атлантический совет признан "нежелательной" организацией в России
Боец Эмеев не поедет на турнир UFC из-за проблем с американской визой
Володин отметил повышение политической культуры в России
Аллергия на арахис исчезает, но может вернуться
Росстат: средняя зарплата врачей по России составляет 79,2 тыс. рублей
Гудкову официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
В офисе компании-владельца задержанного на Украине судна идут обыски
Хабибулин назначен тренером вратарей сборной России
Неизвестные попытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Мир. Новости мира
9-тысячная армия НАТО собиралась атаковать Донбасс в 2014 году
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бокс. Новости и обзоры
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
ВВС раскрыла детали бизнеса "старшей дочери Путина"
Атлантический совет признан "нежелательной" организацией в России
Сенатор: захват российского танкера организован "назначенцами Порошенко"
Неизвестные попытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Сенатор: захват российского танкера организован "назначенцами Порошенко"
Неизвестные попытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ