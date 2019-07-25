Как изменить отношение к физической нагрузке

Для многих проще сделать уборку в квартире, чем заставить себя заняться спортивными упражнениями. Множество людей находят миллионы отговорок, чтобы не заниматься спортом. Чтобы поменять свое отношения к физическим нагрузкам, перестаньте их воспринимать так серьезно. Для вас они это должно быть легким и веселым времяпровождением. Вот несколько советов, соблюдая которые, вы измените свое отношение к спорту.

1. Носите просторную и удобную одежду, когда есть возможность. Таким способом вы сможете прочувствовать всю свободу действий и движений. У вас не будет возникать дискомфорта каждый раз, когда нужно дотянуться до чего-то или подпрыгнуть, чтобы что-то достать . Кроссовки и спортивные штаны дадут вам максимальный комфорт. Согласитесь, ведь в обуви на каблуках или узкой юбке нельзя насладиться подобной свободой.

2. Приучите себя парковаться быстрее. Не наматывайте круги вокруг нужного вам здания, отыскивая свободное место. Припаркуйтесь чуть дальше, то есть там, где свободных мест гораздо больше. Хоть вам и придется немного прогуляться от машины до нужного места, нервы будет сэкономлены, а лишние калории потрачены.

3. Научитесь каждый раз подниматься со стула, не используя руки. Вытягивайте руки на высоту плеч и вставайте. При таком движении сокращаются мышцы ягодиц и пресса, что является прекрасной разминкой.

4. Почаще слушайте любимую музыку, особенно если вы в хорошем настроении. Вы и сами не заметите, как ваша голова начнет покачиваться в такт любимым мотивам, а следом за ней и все тело. Даже танец в положении сидя принесет своеобразную пользу организму и поможет сжечь калории. Помните, что любое движение - это хорошо.

5. Попробуйте отказаться от эскалаторов в метро и торговых центрах. Задумайтесь, ведь эскалаторы доставляют больше неудобств, чем пользы. Едут они медленно, плюс вечно кто-то толкается и дышит в спину. Поднимаясь самостоятельно, вы подкачаете ноги и ягодичные мышцы, а также сэкономите драгоценное время и деньги.

6. Обзаведитесь шагомером. Это устройство будет оповещать вас о том, сколько шагов вы сделали за день. Вы и сами не заметите, как будете ходить больше, пытаясь выполнить дневную норму и устанавливая рекорды.

7. Если вы живете в большом городе, наверняка где-то остались неизведанные вами места. Побудьте в роли туриста, открыв путеводитель и отправившись на прогулку в новое для себя место. Из-за интереса вы даже не заметите расстояний и времени.

8. Совместите движение и общение. Берите с собой друзей в походы и на экскурсии, играйте с ними в подвижные игры. Вы будете больше фокусировать внимание на общении, и не заметите, как много сможете сжечь калорий.