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Автор Марина Расторгуева

Преимущества спортивных танцев

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 Существует множество интересных и захватывающих увлечений. Но не каждое увлечение помогает получить разностороннее развитие. Танцы являются одним из немногих видов деятельности, с помощью которых  можно получить многогранное развитие. В танцах нет возрастных ограничений, и почти отсутствуют физические ограничения. Занимаясь танцами, вы сделаете свое тело моложе. Детям, в свою очередь, танцы помогают сбалансировано развиваться.

Занятия танцами помогают комплексно развивать все тело. Не стоит забывать и об эмоциональном настрое. Лучше оставлять все плохие мысли и переживания за пределами танцевального зала. Эффекта от тренировки, с таким подходом, будет гораздо больше. Вы сможете добиться духовного спокойствия и гармонии, а также улучшить уровень своей культурной образованности. Благодаря этим положительным качествам, танцы не теряют свою актуальность и востребованность уже много столетий.

Танцы прошли путь множественных изменений стилистики и  приобрели множество направлений. Классические танцы приняли тенденции, исходя из современной музыки и стиля. Образуется множество новых течений, путем соединения уже существующих. Например, движения из румбы, самбы и посодобля могут объединиться в один танец.

Если вы любите современное выражение экспрессии и чувственности, то присмотритесь к таким направлениям, как хакка, гоу-гоу, стрип-дэнс и джампстайл. Вы отлично проведете время, разучивая движения под зажигательные ритмы музыки.

Желающим научиться сложным трюкам стоит обратить внимание на направление брейк-данса. Упорно занимаясь, вы добьетесь невероятных успехов в физическом развитии тела. Выполнение акробатических трюков требует достойной подготовки. На тренировках вы задействуете все мышцы тела.

Большой плюс танцевальных занятий - особая атмосфера дружелюбности и добра. Позитивные тренеры не дадут вам скучать и избавят от лени. Люди приходят в зал по разным причинам - кто-то хочет похудеть, кто-то желает общения, а кто-то всю жизнь хотел получить танцевальные навыки и наконец-то решился. Какими бы не были цели, профессионализм тренеров поможет воплотить их в жизнь.

Особенно популярны танцы у детей и их родителей. Посещая танцевальную студию, ребенок сможет направить в нужное русло избыточную энергию, улучшить осанку и физические возможности, завести новых друзей и исправить проблемы с координацией. Танцуя, ребенок сможет научиться самовыражению и избавиться от комплексов.

В любом танцевальном направлении вы найдете свою эстетику и красоту. Танцуйте, и вы научитесь по-другому относиться к жизни, измените внутренний мир. Танцы считается отличным антидепрессантом и модулятором настроения. Главное - начать! 

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