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Автор Марина Расторгуева

Спортивная жизнь после сорока

Спорт print

Никогда не поздно начинать заниматься спортом, даже если ваш возраст близок к сорока годам. Только не забудьте перед этим проконсультироваться со специалистами. Обязательно  стоит обратить внимание на артериальное давление, замерить частоту пульса. Также не забудьте пройти пробный тест и определить, как сильно ваш пульс возраст при физических нагрузках и как быстро придет в привычное состояние. Не поленитесь и сходите к терапевту. Врач поможет вам определиться с возможными противопоказаниями для определенных видов нагрузок и упражнений.


Не спорьте о спорте. Телеканал Брянская Губерния. 16.04.2019 18:30

Если врач не выявил  серьезных противопоказаний, и вы решили заниматься без тренера, не пренебрегайте программой тренировок. Её можно купить или же придумать самостоятельно. Учитывать стоит свой вес, возраст и уровень начальной подготовки организма к предстоящим нагрузкам. В программе обязательно должны присутствовать аэробные нагрузки, упражнения на растяжку и гибкость. Аккуратно относитесь к силовым нагрузкам. Стоит ограничить их количество исходя из показаний частоты пульса и артериального давления.

Первым делом стоит подготовить сердечно-сосудистую систему.  Занимайтесь бегом, спортивной ходьбой. Занятия проводите по 40-60 минут пару раз в неделю.  В качестве альтернативы можно заняться плаванием или ездой на велосипеде.

Не забудьте перед началом основных силовых нагрузок сделать разминку, то есть разогреть мышцы и размять суставы. Разминать нужно не меньше десяти минут.

Не стоит брать на себя большую нагрузку, приступая к анаэробным упражнениям, помните, что вам уже не 18 лет. Делайте 3-4 повторения упражнений по 15-20 раз. Если у вас повышенное артериальное давление, избегайте упражнений, при которых голова находится ниже уровня вашего тела. Не забывайте следить за состоянием пульса. Ориентируйтесь на упражнения с собственным весом, то есть на подтягивания, отжимания, приседания, прижимания колен к груди вися на перекладине.  Между подходами нужно давать себе отдых в 2- 3 минуты.

С годами тело утрачивает свою способность к эластичности, поэтому важно поддерживать свою гибкость. Делайте наклоны назад и вперед, различные упражнения для растяжки ножных мышц. Не забывайте на некоторое время оставаться в позиции определенного упражнения, ведь это способствует растяжке сухожилий и мышц. Специалисты рекомендуют делать подобные упражнения в конце силовых тренировок.

Очень полезно при регулярных занятиях спортом  хотя бы пару раз в месяц ходить в сауну или в баню. Не забывайте выполнять все рекомендации проведения банных процедур для своего возраста. Раз в месяц устраивайте себе поход на массаж.

Говоря о питании, стоит сказать, что отдать предпочтение стоит лёгкой диете. Не используйте в рационе сильно жирную  пищу и алкоголь. Спортивный зал посещать нужно два-три раз в неделю.

При выполнении всех рекомендаций ваша красота и здоровье не покинут вас еще долгие годы. Начните, и успех будет вам обеспечен! 

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