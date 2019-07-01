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Автор Ирина Гусакова

На старт Уимблдона: как появился теннис

Спорт print

Считается, что игра в теннис уходит в прошлое на тысячи лет, якобы древние египтяне, греки и римляне играли в игру, которая была предшественницей тенниса. Более существенные доказательства появляются примерно в 1000 году, когда французские монахи начали играть в мяч у стен монастыря. Есть теория, что именно эти монахи придумали слово "теннис", во время игры они кричали слово tenez, что в переводе с французского означало "взять", во время подачи меча.


Мария Шарапова заняла третье место в истории тенниса...

В течение следующих нескольких веков популярность игры росла в геометрической прогрессии, она распространилась за пределы монастырских стен и стала популярной среди знати Европы. Некоторые источники утверждают, что к 13 веку насчитывалось до 1800 крытых кортов. Действительно, игра стала настолько популярной, что несколько церковных служителей, включая Папу Римского, а также король Людовик IV пытались запретить игру, но безрезультатно.

Вскоре она стала модной и в Англии, и Генрих VII, и Генрих VIII были заядлыми фанатами, которые заказали строительство кортов по всей стране. Один из них, построенный во дворце Хэмптон-корт в 1625 году, сохранился до наших дней.

Чем популярнее становился теннис, тем больше он развивался. Игровые площадки стали переделывать в крытые корты, и мячики для игры, которые изначально были деревянными, уступили место более упругим, кожаным, наполненным целлюлозным материалом. Изначально в теннис играли, подавая мяч рукой, но со временем люди стали использовать особую перчатку. К 1500 году широко использовалась ракетка с деревянным каркасом и теннисный мяч, сделанный из пробки.

Однако несмотря на все эти нововведения, реал-теннис невероятно отличался от современного вида спорта. Игры тогда проходили на маленьких закрытых кортах.

Популярность игры уменьшилась в 1700-х годах, но в 1850 году изобретатель Чарльз Гудьир провел вулканизацию каучука, из которого удалось сделать прыгучие теннисные мячи. В результате появилась возможность играть в теннис даже на улице. Основы для современного тенниса были заложены именно тогда.

Несколько десятилетий спустя в Лондоне, в 1874 году, военнослужащий Уолтер Уингфилд запатентовал правила и оборудование для игры, которую он назвал Sphairistike, по-гречески "игра в мяч". Она напоминала старинный теннис, но правила несколько отличались. Корт Уингфилда имел форму песочных часов и был намного короче современного. Его правила игры нередко критиковались, но их влияние нельзя преуменьшить. В 1874 году первые теннисные корты появились в Соединенных Штатах, год спустя комплекты оборудования были проданы для использования в Китае, Индии, России и Канаде. Повсеместное распространение игры в крокет в то время способствовало и развитию тенниса, поскольку можно было использовать для игры в теннис готовые открытые корты. Всеанглийский клуб крокета даже решил провести первый теннисный турнир в Уимблдоне в 1877 году. Организационный комитет отказался от причудливого корта Уингфилда, выбрав вместо него прямоугольный в Уимблдоне, и представил ряд правил, которые, по сути, действуют и сейчас. Мероприятие, которое первоначально проводилось для благотворительного сбора денег, вскоре превратилось в самое престижное теннисное мероприятие во всем мире. Клуб быстро сменил название на Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

В тот первый год в чемпионат Уимблдона включили только мужские одиночные игры; женщинам не разрешалось играть до 1884 года. Игроки также были одеты в шляпы и галстуки, и их упрекали в том, что они носили обувь без каблуков. При этом теннисные мячи были тогда сшиты вручную. Со времени первого турнира правила практически не изменились, единственным серьезным изменением стало введение правила тай-брейка в 1971 году.

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