Что почитать яхтсмену

Яхтинг — это спорт, в котором как никогда важны опыт и практика. И конечно, приходят они не только в акватории за штурвалом судна, но и в ходе изучения различных книг. Но на сегодняшний день нет какого-то единого учебника по яхтингу — и в каждой школе своя схема обучения. Так что мы собрали для вас универсальные книги, которые пригодятся вне зависимости от того, где и как вы учитесь яхтингу, и займут почетное место на ваших книжных полках.

"Школа паруса в вопросах и ответах"

Автор: Роланд Денк

Одна из наиболее интересных и универсальных книг, которая может стать для вас полноценным учебным пособием. Формат книги — "вопрос-ответ", что позволило удобно структурировать данные и быстро искать нужную информацию. Много внимания уделено практике, отдельные разделы посвящены уходу за судном. Весьма полезный труд, который поможет новичкам стать более информированными, а опытным яхтсменам — освежить знания перед экзаменами или курсами.

"Морская УКВ-радиосвязь"

Автор: Степан Надломов

Очень полезная книга для всех, кто ранее не работал с УКВ-радиостанциями. В любой точке мира данный вариант связи очень распространен — без знания основ вам не предоставят судно. Книга поможет не только понять, как пользоваться радио, но и раскроет основы его работы (объяснив термины вроде "длина волны"), а также расскажет об этикете радиосвязи по международным нормам. Отдельная глава посвящена ведению журнала радиопереговоров.

"Ветровая стратегия"

Авторы: Фиона Кэмпбэлл, Дэвид Хоутон

Книга, пережившая уже несколько поколений любителей парусного спорта, и сегодня не теряет актуальности. Если вы планируете участвовать в регатах — данная книга обязательна к покупке. В ней изложены базовые стратегии при различной ветровой ситуации, причем выполнены они как базовые модели, которые можно быстро соотнести с текущей ситуацией и подстроить под себя. Интересной особенностью книги стало то, что авторы обошлись без сложных уравнений — именно тактика моделей часто дает преимущество перед теми, кто привык высчитывать ситуацию по многокомпонентным формулам.

"Морская практика в картинках"

Авторы: Харальд Шварцлоде, Роберт Дас

Книга представляет собой иллюстрированный справочник для новичков в яхтинге. Разобраны наиболее важные для капитана ситуации: правильная швартовка, спасение утопающих, верный порядок действий при появлении течей в корпусе или угрозы посадки на мель. Рисовали картинки опытные яхтсмены, так что даже совсем "зеленым" новичкам будет интересно и полезно ознакомиться с данной книгой.

"Как наладить быт и питание на парусной яхте"

Авторы: Ларри Парли, Лин Харди

Данная книга, написанная с немалой толикой юмора, расскажет про устройство быта на парусном судне. Рассмотрено все в деталях: от подготовки провизии до выбора одежды. Интересными для любителей долгих плаваний будут и советы по экономии, которые позволят урезать бюджет даже на длительные круизы, не потеряв при этом в комфорте.