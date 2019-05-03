Виды спорта, необходимые для здоровья позвоночника

Практически у каждого человека в настоящее время спина не обладает стопроцентным здоровьем. Причина кроется в прямоходящем образе жизни, в результате чего на позвоночник оказывается значительно давление, приводящее к его искривлениям.

Любой, даже самый, казалось бы, здоровый человек может "похвастаться" сколиозом первой степени. Обычно это не мешает активно заниматься спортом, но людям с более серьезными проблемами противопоказаны некоторые вещи. Однако физические нагрузки необходимы каждому. Мы собрали в данной статье те виды спорта, которые будут полезны людям, имеющим проблемы со спиной.

Проблемы с позвоночником: какой вид спорта выбрать

Занятия в бассейне

Плавание — по-настоящему лечебный вид спорта. Он благотворно действует не только на позвоночник, но и на суставы. Происходит это из-за того, что, будучи погруженным в воду, тело находится практически в невесомости. Вследствие этого межпозвонковые диски, пребывающие обычно в сплюснутом состоянии, расправляются. Из всех стилей плавания наиболее полезен для спины кроль. При этом необязательно ставить мировые рекорды, плавать нужно в спокойном и комфортном для себя темпе. Если проблема сосредоточена в грудном отделе позвоночника, то плавать лучше на спине.

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Скандинавская ходьба

Длительные прогулки хорошо сказываются на здоровье позвоночника, помогая поддерживать его в тонусе. Этому, прежде всего, способствует мышечный корсет, который во время ходьбы претерпевает нагрузки и укрепляется. Кроме того, спортивная ходьба помогает

улучшить кровообращение,

снизить уровень холестерина,

избавиться от лишних калорий,

укрепить мышцы нижних конечностей.

Пожалуй, ни одна мышца не остается незадействованной во время спортивной ходьбы.

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Какие виды спорта небезопасны для людей, у которых проблемы с позвоночником?

Наибольшую нагрузку испытывает проблемный позвоночник во время бега и прыжков. Естественно, ведь постоянные резкие удары стоп о землю способствуют напряжению всех суставов и позвоночника. Каждый такой удар по своей нагрузке равняется пятикратному весу тела. Происходит это из-за момента, когда тело "зависает" в воздухе, а затем приземляется.

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Силовые нагрузки также нежелательные для людей с больной спиной. Особенно это касается упражнений со штангой. Однако их можно делать, если идеально соблюдать технику выполнения. Обычно врачи не рекомендуют пациентам, которых беспокоит спина, заниматься и такими видами спорта как

борьба,

футбол,

баскетбол,

быстрые танцы

и так далее.

На самом деле список этот огромен, но при большом желании любой запрет можно нарушить. Главное, чтобы это не сказывалось на самочувствии человека и его здоровье.

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