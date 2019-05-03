Практически у каждого человека в настоящее время спина не обладает стопроцентным здоровьем. Причина кроется в прямоходящем образе жизни, в результате чего на позвоночник оказывается значительно давление, приводящее к его искривлениям.
Любой, даже самый, казалось бы, здоровый человек может "похвастаться" сколиозом первой степени. Обычно это не мешает активно заниматься спортом, но людям с более серьезными проблемами противопоказаны некоторые вещи. Однако физические нагрузки необходимы каждому. Мы собрали в данной статье те виды спорта, которые будут полезны людям, имеющим проблемы со спиной.
Плавание — по-настоящему лечебный вид спорта. Он благотворно действует не только на позвоночник, но и на суставы. Происходит это из-за того, что, будучи погруженным в воду, тело находится практически в невесомости. Вследствие этого межпозвонковые диски, пребывающие обычно в сплюснутом состоянии, расправляются. Из всех стилей плавания наиболее полезен для спины кроль. При этом необязательно ставить мировые рекорды, плавать нужно в спокойном и комфортном для себя темпе. Если проблема сосредоточена в грудном отделе позвоночника, то плавать лучше на спине.
Как выработать привычку заниматься спортом
Длительные прогулки хорошо сказываются на здоровье позвоночника, помогая поддерживать его в тонусе. Этому, прежде всего, способствует мышечный корсет, который во время ходьбы претерпевает нагрузки и укрепляется. Кроме того, спортивная ходьба помогает
Пожалуй, ни одна мышца не остается незадействованной во время спортивной ходьбы.
Как добиться низкого содержания жира в организме. Часть вторая
Наибольшую нагрузку испытывает проблемный позвоночник во время бега и прыжков. Естественно, ведь постоянные резкие удары стоп о землю способствуют напряжению всех суставов и позвоночника. Каждый такой удар по своей нагрузке равняется пятикратному весу тела. Происходит это из-за момента, когда тело "зависает" в воздухе, а затем приземляется.
Лучшие масла для здоровой диеты
Силовые нагрузки также нежелательные для людей с больной спиной. Особенно это касается упражнений со штангой. Однако их можно делать, если идеально соблюдать технику выполнения. Обычно врачи не рекомендуют пациентам, которых беспокоит спина, заниматься и такими видами спорта как
На самом деле список этот огромен, но при большом желании любой запрет можно нарушить. Главное, чтобы это не сказывалось на самочувствии человека и его здоровье.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?