Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История Фигурное катание
Автор Анна Стрельцова

Полный гид по основным видам силы Часть 3

Спорт

Силовые тренировки являются применением в жизни второго закона Ньютона, показывающего, как сила определяется в качестве продукта ускорения массы. Завершаем рассмотрение основных видов силы.

Полный гид по основным видам силы: часть 1, часть 2 

Скоростная сила

Данный вид является наглядным примером и показателем развития скоростных данных у человека. Он тренируется с помощью усилий, способных разгонять работу мышц до максимально возможной скорости. К примерам проявления скоростной силы относят спринт или игру в бейсбол, где участники бросают мяч с полным усилием и максимальным приложением силы. Тренировки, направленные на увеличение показателей скоростной силы, так же позволяют улучшить скорость реакции - для этого отлично подходит такое упражнение как челночный бег. У спортсмена постепенно начинают расти смежные спортивные показатели, а состояние становится гораздо лучше, появляются дополнительные силы. Человек сталкивается с положительным эффектом сокращения времени между расслаблением и сокращением определенных групп мышц. Для хороших и качественных тренировок нужно выбирать многосуставные упражнения, выполняемые с собственным весом или низкими весами. Скорость при выполнении должна доходить до максимальных параметров.

Стартовая сила

Стартовой силой называют  возможность совершать определенное усилие без сильного растяжения мышцы, позволяющего "прогружать" нужную механическую энергию. Проще говоря, данный вид силы начинает производиться после запуска движения, начинающегося из неподвижного положения тела. В пример можно привести выход со стартовых колодок, позволяющих быстро начать разгоняться, или резкое вставание из сидячего положения. Стартовая сила лишь дает человеку мощный толчок, позволяющий проделывать остальные важные шаги на пути к основной цели. Спринтеры начинают расталкиваться, потом ускоряются и доходят до нужного пика скорости. Эта сила способная повышать потенциал и возможности мышечной ткани для производства лучших усилий. Она становится разгонщиком начальной фазы движения в видах спорта, где спортсмену нужно выйти из неподвижного положения.  Для тренировок используются изолирующие упражнения, делающие упор на создание усилий в самой первой стадии движения.

Существует довольно много характеристик развития тела, улучшения параметров и работы над определенными частями, группами мышц. Поэтому заниматься развитием мышечного скелета и использовать определенный вид сил нужно исходя из поставленных целей. Когда человек хочет пробежать марафон - он выбирает один вид тренировок, их регулярность. Если спортсмену хочется метать ядро - он смотрит на совершенно иные упражнения и старается изменять план тренировок. Важно помнить, что сила может определять не только площадью сечения мышцы - такой подход рассматривается во всех учебниках по биологии. Другие факторы так же могут влиять на развитие силы. Не стоит отказываться от постоянных тренировок мозга и развития мозговой деятельности. Мозг позволяет правильно и быстро отдавать нужные команды мышцам для более продуктивного использования важного потенциала. Чтобы развить одну из определенных возможностей, стоит заниматься и придерживаться нужной стратегии силовых тренировок. 

Темы сила тренировки
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Новости спорта
Полный гид по основным видам силы Часть 3
Здоровье
Способы лечения ОКР в зависимости от тяжести состояния
Новости Все >
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года
Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником
Мэр Венеции обратился к миру с просьбой помочь городу "донейтом"
Нотариусы рассказали о самых подделываемых в РФ документах
Миллионер обрел счастье, когда пошел работать в шахту
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы
Госдума рассмотрит идею о введении минимальной зарплаты для бюджетников
Последние материалы
Способы лечения ОКР в зависимости от тяжести состояния
7 фактов о наполеоновских войнах
Злой Скорпион Мартин Скорсезе - Гороскоп дня
Кардинал — вкусный сорт винограда калифорнийской селекции
Демьяновы анти-советчики
При гепатите В поражение клеток печени носит аутоиммунный характер
Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши
Как самостоятельно проверить рулевую рейку
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
17 ноября: День участкового, водопад Виктория и крейсер "Аврора"
Популярное
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса

В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".

Почему Путин предал Моралеса
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Новости спорта
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Общество
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Бывший СССР
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Соломон Соловьев Злой Скорпион Мартин Скорсезе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир"
Комментарии
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
У Реи обнаружена кислородная атмосфера
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Почему Путин предал Моралеса
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Почему Путин предал Моралеса
Почему Путин предал Моралеса
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Зачем советские солдаты вешали ведро на ствол танка
Почему Путин предал Моралеса
Почему Путин предал Моралеса
Почему Путин предал Моралеса
Лондон: советы опытных путешественников
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ