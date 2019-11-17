Полный гид по основным видам силы Часть 3

Силовые тренировки являются применением в жизни второго закона Ньютона, показывающего, как сила определяется в качестве продукта ускорения массы. Завершаем рассмотрение основных видов силы.

Полный гид по основным видам силы: часть 1, часть 2

Скоростная сила

Данный вид является наглядным примером и показателем развития скоростных данных у человека. Он тренируется с помощью усилий, способных разгонять работу мышц до максимально возможной скорости. К примерам проявления скоростной силы относят спринт или игру в бейсбол, где участники бросают мяч с полным усилием и максимальным приложением силы. Тренировки, направленные на увеличение показателей скоростной силы, так же позволяют улучшить скорость реакции - для этого отлично подходит такое упражнение как челночный бег. У спортсмена постепенно начинают расти смежные спортивные показатели, а состояние становится гораздо лучше, появляются дополнительные силы. Человек сталкивается с положительным эффектом сокращения времени между расслаблением и сокращением определенных групп мышц. Для хороших и качественных тренировок нужно выбирать многосуставные упражнения, выполняемые с собственным весом или низкими весами. Скорость при выполнении должна доходить до максимальных параметров.

Стартовая сила

Стартовой силой называют возможность совершать определенное усилие без сильного растяжения мышцы, позволяющего "прогружать" нужную механическую энергию. Проще говоря, данный вид силы начинает производиться после запуска движения, начинающегося из неподвижного положения тела. В пример можно привести выход со стартовых колодок, позволяющих быстро начать разгоняться, или резкое вставание из сидячего положения. Стартовая сила лишь дает человеку мощный толчок, позволяющий проделывать остальные важные шаги на пути к основной цели. Спринтеры начинают расталкиваться, потом ускоряются и доходят до нужного пика скорости. Эта сила способная повышать потенциал и возможности мышечной ткани для производства лучших усилий. Она становится разгонщиком начальной фазы движения в видах спорта, где спортсмену нужно выйти из неподвижного положения. Для тренировок используются изолирующие упражнения, делающие упор на создание усилий в самой первой стадии движения.

Существует довольно много характеристик развития тела, улучшения параметров и работы над определенными частями, группами мышц. Поэтому заниматься развитием мышечного скелета и использовать определенный вид сил нужно исходя из поставленных целей. Когда человек хочет пробежать марафон - он выбирает один вид тренировок, их регулярность. Если спортсмену хочется метать ядро - он смотрит на совершенно иные упражнения и старается изменять план тренировок. Важно помнить, что сила может определять не только площадью сечения мышцы - такой подход рассматривается во всех учебниках по биологии. Другие факторы так же могут влиять на развитие силы. Не стоит отказываться от постоянных тренировок мозга и развития мозговой деятельности. Мозг позволяет правильно и быстро отдавать нужные команды мышцам для более продуктивного использования важного потенциала. Чтобы развить одну из определенных возможностей, стоит заниматься и придерживаться нужной стратегии силовых тренировок.