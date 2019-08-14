Польза аэробных и силовых тренировок вовремя беременности Часть вторая

Во время беременности организм женщины меняется, меняются и многие процессы, происходящие в нем. Физические нагрузки могут быть категорически противопоказаны беременным, но зачастую они лишь позволяют им подготавливать тело к родам, не бросать тренировок и продолжать совершенствоваться. Аэробные тренировки дают множество плюсов как для сердечно-сосудистой системы, так и для всего организма женщины. Что могут подарить ей регулярные силовые занятия?

О пользе аэробных тренировок во время беременности. Часть первая

Перед началом силовых тренировок беременная женщина так же должна получить определенное разрешение от врача. Он осматривает пациентку и выносит своё решение. Ей не стоит забывать и об ответах на вопросы тренера: так он сможет оценить её состояние, уровень подготовки, возможность переносить нагрузки.

Первым риском при силовых тренировках для беременных является получение абдоминальной травмы при выполнении упражнений со штангой. Поэтому тренера часто отказываются от использования в тренировках упражнений со свободными весами. Внимание стоит уделять тем женщинам, которые не имеют большого опыта работы с весами. Для них подобные тренировки станут лишь испытанием, часто они его не выдерживают. И опытные спортсменки, находящиеся в положении, должны быть аккуратны с использованием гантелей и других снарядов. Они могут задеть живот или привести к появлению сильных болей.

Во время беременности суставы женщины становятся гиперподвижными. Данный фактор говорит о том, что стоит отказаться от взрывных и интенсивных силовых тренировок. Работа с весами должна проходить аккуратно и спокойно. За осторожностью должен следить не столько тренер, сколько сама женщина. Движения выполняются медленно, чтобы не допустить повреждения мышечной ткани. Время восстановления может сильно затянуться, а организм будет тратить множество сил на восстановление и уход от сильной боли.

Теперь можно сказать и о плюсах подобных занятий. Силовые тренировки в союзе с правильной диетой позволяют набирать меньше лишних килограммов, следить за гибкостью, избегать появления симптомов, ухудшающих общее состояние. Исследования показывают, что выполнение упражнений с сопротивлением практически не влияют на процесс родов, а вот сочетание аэробных и силовых занятий положительно влияло на динамику отказа от кесаревых сечений. Правильно подобранная система тренировок действительно только положительно влияет на здоровье матери и малыша.

Силовые тренировки должны проходить два-три раза в неделю. Их длительность чуть больше, чем длительность аэробной тренировки - полтора часа. Всего тренеры предлагают следовать системе о четырех этапах: к первому относят разминку длиной в десять минут, потом идут стандартные упражнения для разогрева на спину, руки и нижнюю часть тела, третий этап - основная тренировка, направленная на развитие силы. Завершаться любое занятие должно заминкой или растяжкой. Беременным так же будет полезна йога, она позволит расслабиться и обрести тонус.