Полный гид по креатину - популярной добавке Часть третья

Липофусцином часто называют вещество, обуславливающее процесс естественного старения организма. При возможности науки и специалистов быстро и качество избавлять тело человека от накопленного за время жизни данного вещества можно было говорить о сочетании абсолютно новых видов терапии для замедления старости и процессов, связанных с ней. Креатин как раз является веществом, способным оказывать положительное влияние на скорость накопления липофусцина в головном мозге. Эксперименты проводились на животных, но они показались хороший результат. Если вводить креатин в еду мышам, то можно увеличить продолжительность их жизни более, чем на восемь процентов.

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Полный гид по креатину - популярной добавке

Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая.

Ученые так же отмечают положительное влияние вещества на еще один симптом старости - болезнь Паркинсона. Данная болезнь выглядит как дрожательный паралич, появившийся из-за быстрого разрушения клеток мозга. Креатин действительно может защищать человека от развития данного заболевания. Сейчас он проходит третью стадию испытаний, позволяющих определить реальную пользу его действия. При анализе действия креатина на мозг становится ясно, что он является безопасным для его здоровья и здоровья всего организма. При правильной дозировке и соблюдении правил применения креатин окажет лишь положительный эффект. Аккуратно с ним стоит быть людям, имеющим проблемы с артериальным давлением. При его повышении действие добавки может быть обратным.

Многие люди боятся принимать креатин из-за большого количества побочных эффектов, негативно сказывающихся на состоянии организма. Есть подозрения по поводу воздействия на почки и печень. Данные органы могут производить креатин и выводить отходы, связанные с функциями биомаркеров. Некоторые исследования говорят, что резко начинает повышаться уровень креатинина - данный продукт относят к распадающихся веществам креатина. Но работу почек ученые исследовали в привычных условиях, без постоянного приема добавки. Когда же человек начинает принимать дополнительный креатин, то уровень вредного продукта его распада может остаться в норме. Многое зависит от особенностей строения организма и его возможности справляться с синтезом различных веществ. Не стоит игнорировать плохие результаты анализов на почки или печень, особенно если есть симптомы различных заболеваний. Но стоит отметить, что больше половины специалистов уверены, креатин не может негативно воздействовать на данные органы, он лишь помогает препятствовать появлению жирового гепатоза - состояние печени, когда в ней накапливается слишком много жира.

К минусам не стоит относить и сильные судороги или постоянное обезвоживание организма. Исследования не показывают отрицательной динамики и влияние креатина на водно-солевой баланс организма человека. В некоторых случаях вещество даже может привести к обратному эффекту - оно поможет справиться с сильными спазмами в мышцах и накопить нужное количество жидкости для осуществления нормальной деятельности. Креатин не может задерживать воду в теле, а лишь помогает быстрее её выводить.

Конечно, без минусов не обойтись. И самый сильный из них - расстройства со стороны ЖКТ. Множество людей не могут нормально переварить данное вещество. Часто проблема связанна с уже ранее имеющимися болями или спазмами в желудке.