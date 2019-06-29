Спорт и предубеждения: несколько полезных советов. Часть 2

Некоторые люди подходят к занятиям спортом неправильно из-за всевозможных мифов, давно укоренившихся в сознании. Поскольку они зачастую оказываются губительными для здоровья, их нужно развенчивать. В первой части мы рассказали о спортивных напитках, молочной кислоте и длительности тренировок. Во второй части мы продолжим этот чудесный список.



Новости, Спорт, Экономика, Журнал, No comment, Погода. Телеканал Евроновости. 22.06.2019 06:00

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Многие забросили занятия спортом, не увидев заметных результатов спустя какое-то время. Но дело не в упражнениях, а в том, как человек занимается. Сачкуя и не уделяя занятиям должного времени, не стоит ждать ошеломительных результатов.

"Хочешь сбросить вес? Налегай на тренажеры, и будет тебе счастье"… Звучит красиво, но действительности не соответствует. Если оставить свой рацион без изменений, вес будет меняться черепашьими темпами — и неизвестно, в какую сторону. И вообще, просто сбросить вес можно, перестав питаться неправильно. Правда, ещё и мышцы улетучатся, да и метаболизм может нарушиться. Чтобы этого не произошло, правильное питание и тренировки должны идти рука об руку. И жир уйдёт, и новых поводов его накопить не появится, и мышцы накачаются.

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В прошлой части мы говорили о спортивных напитках, но забыли рассказать о другом бельме на глазу — протеиновых коктейлях. Они необходимы профессиональным спортсменам — культуристам и силовым троеборцам. Человеку, желающему привести тело в порядок, они не нужны. Подобная белковая бомба лишь навредит. А ещё эти коктейли дорогущие.

Другая щекотливая тема — тренировки на дому. Многие говорят, что они пользы не приносят. На самом деле всё куда лучше. Например, решиться на занятия спортом проще именно дома. С чётким графиком тренировок и без переключения на домашние хлопоты настроя хватит надолго. А уж если силы воли и живительного пинка не хватает, лучше приобрести абонемент в спортзал.

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Спорт продлевает жизнь и улучшает самочувствие. Слова банальные, но правдивые. И начать заниматься можно даже если вы считаете, что слишком стары и ваше время ушло. Недавно провели исследование, где приняли участие две тысячи пожилых людей, и оказалось, что люди, занимавшиеся спортом даже в последние несколько лет жизни, прожили дольше своих неспортивных сверстников. Если подойти с умом к организации тренировок, то достигнуть отличных результатов получится и в 90 лет.

Теперь список развенчанных мифов о спорте более-менее закончен. Занимайтесь спортом с удовольствием и не попадайтесь на удочку устаревших мифов.