Три этапа на пути к правильным отжиманиям

Существует множество разновидностей тренировок для мышц рук, но есть универсальные упражнения, помогающие заниматься в любом месте, придающие силу и мощность. К ним относятся отжимания, их любят и женщины, занимающиеся физической активностью, и , конечно, мужчины, часто соревнующиеся, кто сделает больше повторений. Слабые руки могут не давать возможности для выполнения данного упражнения, но их развитие и прокачка позволит делать отжимания с легкостью.

Сложно начать занятия дома или пойти в зал, но они станут привычными, когда тело привыкнет к нагрузкам и будет воспринимать их как должное. Чтобы достичь в отжиманиях правильной техники, уметь выполнять упражнение даже на кулаках, стоит пройти три ступени. Они приведут к хорошему результату и позволят отжиматься без ущерба для организма.

Отжимания от стенки

Они практически не оказывают влияния на мышцы, но помогают им развиваться и расти. Упражнение отлично подойдет для новичков, желающих научиться отжиманиям от пола, но имеющим слабые руки.

Нужно подойти в стене и упереться в нее обоими ладонями, представив, что было принято положение лежа. Руки в исходной позиции должны быть прямыми, позже они будут сгибаться, а человек должен подносить корпус к стене. Если начинает возникать боль в руках, нужно остановить выполнение упражнения и подумать над снижением количества подходов или повторений.

После привыкания рук к данному виду отжиманий и отсутствии дискомфорта во время выполнения упражнения, можно переходить к следующему уровню и повышать планку.

Отжимания на возвышенности

Следующим этапом являются отжимания, которые нужно выполнять на различных возвышенностях. К ним можно отнести

специальные коробочки для отжиманий,

маленькие кубы

или обычные вещи которые есть в доме.

Нужно, чтобы предмет был устойчивым и крепким - неверное движение может привести к появлению боли и последующему развитию травмы.

Исходное положение так же начинается с прямых рук, потом выполняется привычное отжимание. Если в начале тяжело, можно чередовать выполнение отжиманий на возвышенности с отжиманиями от стены. После привыкания руки сами попросят утяжелить условия или перейти к последнему этапу, спуститься прямо к полу.

Отжимания от пола

Обретение силы в руках позволяет перейти к выполнению упражнения в его привычном виде. Кстати, чтобы поскорее научиться отжиматься именно от пола, нужно выполнять и другие тренировки на руки, давать им нагрузку и следить за состоянием мышц - не давать сильно перегружаться, делать массаж.

Отжимания от пола лучше начать с варианта, где колени находятся на полу, а руки в исходном положении. При резкой смене возможно появление дискомфорта в суставах и мышцах, поэтому нужно постепенно вводить нагрузку и не бросать выполнение остальных упражнений. Развитию и росту мышц поможет и увеличение числа выполненных подходов.

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