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Автор Анна Стрельцова

Надо ли идти на тренировку при отсутствии сил

Спорт

Опрос людей, занимающихся физической активностью и уделяющих время тренировкам, показал, что больше пятидесяти процентов из них выбирают поход в зал даже при сильной усталости. Они списывают её появление на тяжелый рабочий день или подготовку к экзаменам, умственная и мозговая активность может привести к перенапряжению и появлению желания поскорее отдохнуть от суеты.

Надо ли идти на тренировку при отсутствии сил

Но проблема состоит в том, что человеку можно и нужно разграничивать понятия умственной и физической усталости, но не стоит думать о важном и главном значении чего-то одного. Поэтому многие люди могут спокойно отправляться на занятия после тяжелого рабочего дня, со скопившейся усталостью в надежде на избавление от неё в помощью тяжелой тренировки. В итоге круг усталости замыкается и состояние оставляет желать лучшего. Почему важно давать организму восстанавливаться и иногда лениться?

Утомлением называют состояние организма после сложных тренировок:

  • тяжесть постепенно отступает,
  • пропадает желание лежать на полу и не двигаться,
  • приходит возможность продолжать тренировку или делать важные дела.

Он является первым этапом, при отсутствии нормального восстановления человека настигает накопительный эффект и он быстро переходит ко второй стадии.

Переутомление после тренировки

Её называют переутомлением или отходящим от нормы состоянием организма, когда после выполненных упражнений или пробежки человек начинает чувствовать себя плохо.

  • Приходит апатия,
  • может нарушаться координация,
  • показатели силы снижаются,
  • а возможность следить за тренировочным процессом не становится важной.

Следующей идет перетренированность, с которой начинаются

  • проблемы с режимом сна,
  • результаты останавливаются,
  • нет продвижения,
  • настроение падает,
  • а мир начинает казаться серым и скучным.

Многие люди сталкиваются с ухудшением работы жизненноважных систем, их восстановление и отдых увеличивается по времени - мышцы не успевают приходить в норму, когда перетренированность влияет на их состояние. На данной стадии нужно браться за разбор тренировочного процесс и внесение изменений в график.

Перенапряжение наступает после игнорирования предыдущих пунктов и появления мыслей о том, что усталость и отсутствие прогресса появляется из-за недостаточного количества сделанных тренировок. Можно сделать вывод - уровень получаемой нагрузки  во много раз превышает уровень подготовки человека, занимающегося физической активностью. Перенапряжение может возникнуть резко, без симптомов, происходит спазм, особо чувствительные к нагрузкам теряют сознание и приобретают проблемы с сердцем и сосудами.

Если случилось "словить" перенапряжение и дойти до крайней стадии, нужно следовать определенным правилам, чтобы быстрее поправиться и вернуться в привычный режим работы и занятий. При появлении усталости любого вида не стоит идти на пробежку или в зал, лучше отдохнуть или заменить тренировку прогулкой на свежем воздухе. Когда в организме находится вирус, то поход на занятия так же стоит отменить - иммунная система не станет долго терпеть и затянет выздоровление на долгий период.

Обязательно нужно заняться изменением режима тренировок, добавить в график еще немного дней отдыха - они помогут избавиться от усталости. Важным пунктом является питание, если спортсмен не получает нужных веществ, витаминов и минералов с пищей и активно занимается, его организм скоро перестанет получать удовольствие от занятий физической активностью.

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Темы спорт фитнес здоровье усталость психология тренировка перенапряжение состояние организма
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