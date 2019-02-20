Надо ли идти на тренировку при отсутствии сил

Опрос людей, занимающихся физической активностью и уделяющих время тренировкам, показал, что больше пятидесяти процентов из них выбирают поход в зал даже при сильной усталости. Они списывают её появление на тяжелый рабочий день или подготовку к экзаменам, умственная и мозговая активность может привести к перенапряжению и появлению желания поскорее отдохнуть от суеты.

Но проблема состоит в том, что человеку можно и нужно разграничивать понятия умственной и физической усталости, но не стоит думать о важном и главном значении чего-то одного. Поэтому многие люди могут спокойно отправляться на занятия после тяжелого рабочего дня, со скопившейся усталостью в надежде на избавление от неё в помощью тяжелой тренировки. В итоге круг усталости замыкается и состояние оставляет желать лучшего. Почему важно давать организму восстанавливаться и иногда лениться?

Утомлением называют состояние организма после сложных тренировок:

тяжесть постепенно отступает,

пропадает желание лежать на полу и не двигаться,

приходит возможность продолжать тренировку или делать важные дела.

Он является первым этапом, при отсутствии нормального восстановления человека настигает накопительный эффект и он быстро переходит ко второй стадии.

Переутомление после тренировки

Её называют переутомлением или отходящим от нормы состоянием организма, когда после выполненных упражнений или пробежки человек начинает чувствовать себя плохо.

Приходит апатия,

может нарушаться координация,

показатели силы снижаются,

а возможность следить за тренировочным процессом не становится важной.

Следующей идет перетренированность, с которой начинаются

проблемы с режимом сна,

результаты останавливаются,

нет продвижения,

настроение падает,

а мир начинает казаться серым и скучным.

Многие люди сталкиваются с ухудшением работы жизненноважных систем, их восстановление и отдых увеличивается по времени - мышцы не успевают приходить в норму, когда перетренированность влияет на их состояние. На данной стадии нужно браться за разбор тренировочного процесс и внесение изменений в график.

Перенапряжение наступает после игнорирования предыдущих пунктов и появления мыслей о том, что усталость и отсутствие прогресса появляется из-за недостаточного количества сделанных тренировок. Можно сделать вывод - уровень получаемой нагрузки во много раз превышает уровень подготовки человека, занимающегося физической активностью. Перенапряжение может возникнуть резко, без симптомов, происходит спазм, особо чувствительные к нагрузкам теряют сознание и приобретают проблемы с сердцем и сосудами.

Если случилось "словить" перенапряжение и дойти до крайней стадии, нужно следовать определенным правилам, чтобы быстрее поправиться и вернуться в привычный режим работы и занятий. При появлении усталости любого вида не стоит идти на пробежку или в зал, лучше отдохнуть или заменить тренировку прогулкой на свежем воздухе. Когда в организме находится вирус, то поход на занятия так же стоит отменить - иммунная система не станет долго терпеть и затянет выздоровление на долгий период.

Обязательно нужно заняться изменением режима тренировок, добавить в график еще немного дней отдыха - они помогут избавиться от усталости. Важным пунктом является питание, если спортсмен не получает нужных веществ, витаминов и минералов с пищей и активно занимается, его организм скоро перестанет получать удовольствие от занятий физической активностью.

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