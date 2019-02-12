Почему скиппинг может стать альтернативой бегу

Работа со скакалкой позволяет нагружать мышцы всего тела. Активнее всего работают ноги, можно придумать множество вариантов прыжков, добавлять к привычным прыжкам

скрещивания,

разножки,

перепрыжки

и чередования.

Нужно дать свободу воображению и довериться ему. Если не получается выполнять упражнения с первого раза, не нужно расстраиваться. Спустя время ноги начнут привыкать и будут лучше слушаться хозяина.

Нагрузки при прыжках в скакалку

Руки так же испытывают определенную нагрузку, они позволяют правильно держать скакалку и использовать рычаги для нормального и быстрого перепрыгивания через нее. Их можно скрещивать или переносить вперед, пытаясь усложнить выполнение упражнений.

Одним из вариантов работы на скорость и силу является выполнение двойных и тройных прыжков - важно подготовиться и постараться сконцентрироваться на выполнении задания.

Есть люди, способные за один прыжок делать шесть прокручиваний скакалки! Существует даже специальный фристайл, там можно выполнять различные трюки и соревноваться с другими ребятами, показывая собственную силу и ловкость.

Соревнования по скиппингу

Часто стали проводиться соревнования по скиппингу, он уже давно выступает в роли отдельного вида спорта - есть даже отдельные федерации, проводятся различные выступления и соревнования среди любителей скакалок. В данном виде спорта все делится на два вида: субъективные испытания и объективные. К первым относят фристайл, выступления в паре или большой группе, а ко вторым - испытания на выносливость, участники выполняют максимальное количество прыжков за время, данное судьями или обозначенное в протоколах.

В чем полезность прыжков на скакалке?

Прыжки на скакалке позволяют давать телу кардионагрузку, помогают лучше чувствовать ритм, не забывают позаботиться о координации, выносливости и силе, помогающей развиваться мышцам ног и рук.

Час усиленной тренировки позволит потерять в два раза больше калорий, чем час бега в парке.

Если не забывать о правильном питании и стараться следить за режимом дня, спать достаточное количество времени и ходить на тренировки можно быстро избавиться от лишних килограммов. Для этого не нужно много денег или времени, куча спортивного снаряжения и специальной подготовки. Нужно купить скакалку, найти подходящее место, составить план тренировок или попросить помочь знающего человека, и отправляться за новыми ощущениями и хорошим настроением.

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