Чтобы оставаться в форме мало заниматься фитнесом. Большая часть результата связана именно с правильным питанием. Конечно, хочется не отказываться от любимой вкусной еды, но эту проблему можно решить. Мы расскажем вам как сделать свою диету разнообразнее и при этом добавить в нее вкуса.
Начнем с идеальной куриной грудки. Конечно нужно время, чтобы верно освоить данный рецепт, но надо понимать, что этот продукт давно перестал у всех спортсменов ассоциироваться с пресным продуктом. Достаточно добавить несколько подходящих специй и в конечном итоге получится идеальное блюдо.
Итак, для этого нужно взять
Приготовление такого блюда максимально простое. Для начала разогрейте духовке до 180 градусов. Пока она будет греться хорошо промойте куриную грудку, после смешайте соль и перец в посуде, и натрите ими мясо. Нужно поставить сковородку и обжарить курицу сначала три минуты до золотистой корочки. Как только корочка появится опустите сковороду в духовку на десять минут и блюдо готово.
Теперь расскажем о таком блюде как овощное суфле, которое состоит из овощей и яиц. Это очень простые, но при этом вкусные продукты.
Чтобы приготовить одну порцию такого блюда нужно взять
Всего три продукта необходимы для приготовления такого блюда. Возьмите яйца и взбейте их в отдельной посуде так чтобы они стали воздушными. В другую емкость поместите заранее сваренный рис и накройте его шпинатом. Все это нужно залить взбитым яйцом и немного перемешать. Облегчим вам задачу и скажем что емкость достаточно поставить в микроволновку на три минуты. После приготовления смеси нужно дать немного остыть. Вот вам прекрасное блюдо, которое богато белком и клетчаткой.
Курица самый популярный продукт если дело касается набора мышечной массы и следующее блюдо будет на основе этого продукта - бальзамический куриный салат. Вы можете свободно сделать такой салат на несколько дней, даже через 24 часа он будет таким же вкусным и полезным. Чтобы сделать четыре порции нужно взять
Ну и конечно соль перец по вкусу. В удобной миске нужно смешать курицу, орехи, клюкву и яблоки. После нужно добавить натуральный йогурт и все еще раз хорошо перемешать. Блюду нужно настояться около 15 минут добавить бальзамический уксус и салат готов к употреблению.
Фото: brodude.ru
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