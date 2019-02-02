Простые рецепты блюд для наращивания мышечной массы

Чтобы оставаться в форме мало заниматься фитнесом. Большая часть результата связана именно с правильным питанием. Конечно, хочется не отказываться от любимой вкусной еды, но эту проблему можно решить. Мы расскажем вам как сделать свою диету разнообразнее и при этом добавить в нее вкуса.

Куриная грудка

Начнем с идеальной куриной грудки. Конечно нужно время, чтобы верно освоить данный рецепт, но надо понимать, что этот продукт давно перестал у всех спортсменов ассоциироваться с пресным продуктом. Достаточно добавить несколько подходящих специй и в конечном итоге получится идеальное блюдо.

Итак, для этого нужно взять

две куриные грудки,

пол чайной ложки соли,

чайную ложку молотого черного перца

и две столовые ложки растительного масла.

Приготовление такого блюда максимально простое. Для начала разогрейте духовке до 180 градусов. Пока она будет греться хорошо промойте куриную грудку, после смешайте соль и перец в посуде, и натрите ими мясо. Нужно поставить сковородку и обжарить курицу сначала три минуты до золотистой корочки. Как только корочка появится опустите сковороду в духовку на десять минут и блюдо готово.

Овощное суфле

Теперь расскажем о таком блюде как овощное суфле, которое состоит из овощей и яиц. Это очень простые, но при этом вкусные продукты.

Чтобы приготовить одну порцию такого блюда нужно взять

два яйца,

немного шпината

и горсть отварного белого риса.

Всего три продукта необходимы для приготовления такого блюда. Возьмите яйца и взбейте их в отдельной посуде так чтобы они стали воздушными. В другую емкость поместите заранее сваренный рис и накройте его шпинатом. Все это нужно залить взбитым яйцом и немного перемешать. Облегчим вам задачу и скажем что емкость достаточно поставить в микроволновку на три минуты. После приготовления смеси нужно дать немного остыть. Вот вам прекрасное блюдо, которое богато белком и клетчаткой.

Бальзамический куриный салат

Курица самый популярный продукт если дело касается набора мышечной массы и следующее блюдо будет на основе этого продукта - бальзамический куриный салат. Вы можете свободно сделать такой салат на несколько дней, даже через 24 часа он будет таким же вкусным и полезным. Чтобы сделать четыре порции нужно взять

450 г мелко нарезанной куриной грудки,

пол стакана орехов, например, миндаль или фундук,

одно мелко нарезанное яблоко,

горсть сушеной клюквы,

две столовые ложки натурального йогурта

и немного бальзамического уксуса.

Ну и конечно соль перец по вкусу. В удобной миске нужно смешать курицу, орехи, клюкву и яблоки. После нужно добавить натуральный йогурт и все еще раз хорошо перемешать. Блюду нужно настояться около 15 минут добавить бальзамический уксус и салат готов к употреблению.

Фото: brodude.ru

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