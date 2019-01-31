Тонкая талия — мечта каждой женщины. Общепринятый стандарт красоты диктует размер талии в 60 сантиметров. И большинство девушек хотят быть похожими на победительниц конкурсов красоты.
Достичь идеала можно с помощью известных упражнений.
Практически в каждом доме хранится в кладовке знакомая с детства скакалка. Во время занятий с этим простым "тренажером" мышцы напрягаются, поэтому живот становится более подтянутым. Кроме того, прыжки через скакалку помогают сбросить лишние килограммы и активируют метаболизм.
Если дома не нашлось этого "тренажера", выбирайте модель в магазине со счетчиком прыжков и калорий. Тогда будет сразу заметна эффективность упражнений со скакалкой.
Это простое упражнение не только укрепляет мышцы спины, но и сделает "королевской" осанку. В итоге расправятся плечи и подтянется фигура, включая живот. Для тренировки подойдет классический мостик с опорой на все конечности и более сложный вариант — с подтянутой рукой или ногой.
В последнее время приобретает популярность упражнение бурпи. Изначально его разработали для подготовки американских солдат, а затем оно распространилось в фитнес-клубах. В нем сочетается комплексный подход —
В этом упражнении задействованы все мышцы живота.
Бурпи делает более стройной фигуру, повышает выносливость тела и эффективно сжигает жир.
Это упражнение считается статичным и однообразным, поэтому его зачастую недооценивают. Но именно при такой тренировке задействуется масса мышц. Для талии планка — настоящая находка, она укрепляет все тело и формирует жесткий мышечный корсет. С помощью этого упражнения можно "вылепить" красивую фигуру. Помимо этого, оно помогает расслабить мышцы.
Если физическая форма не позволяет сразу приступить к классическому варианту планки, можно заняться более простым упражнением — с согнутыми коленями. Когда вы добьетесь хорошего результата, есть повод переключиться на более сложный вариант и поступательно увеличивать время тренировки. Учтите, что упражнение относится к прямой планке и для его выполнения придется запастись терпением.
Второе название этого статичного упражнения — "помпа". Оно уменьшает размер талии благодаря активной работе поперечных брюшных мышц. Главным образом оно влияет на внутренние мышцы и делает живот плоским.
Преимущества этого дыхательного упражнения в том, что во время тренировки суставы бездействуют и для его выполнения не нужна специальная физическая подготовка.
Очень полезное и приятное упражнение, в котором задействованы позвоночник, мышцы спины и центра тяжести мышечной активности (кора). К тому же оно отлично помогает расслабиться. Корни этого упражнения уходят к лечебной физкультуре и пилатесу, что гарантирует безопасное и активное влияние на центральную часть фигуры. "Кошечкой" будет полезно закончить тренировку.
Изменив к лучшему свою фигуру, любая женщина станет более уверенной в себе и своей привлекательности.
Фото: cosmo.com.ua
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