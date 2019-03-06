Как быстро вернуться к тренировкам после перерыва

За долгие праздники или отпуск организм успевает отдохнуть и восстановить нужные силы. Занятия в зале могут начаться не сразу, но люди всё же помнят о важности сохранения хорошей формы и заботе о здоровье — они стараются вернуться в привычный ритм, восстановить режим и возобновить тренировочный процесс. После отдыха тяжело включаться в работу, хочется продлить выходные еще на неделю и насладиться тишиной и покоем.

Но дела и пробежки на свежем воздухе не будут ждать — нужно включаться в процесс с завтрашнего дня.

Возвращение к тренировкам сложно дается из-за привычки мышц находиться в спокойном состоянии, нагрузки воспринимаются как стресс и не позволяют работать в нормальном режиме. Чтобы быстро вернуться в спортивный режим, нужно соблюдать определенные правила и стараться наладить привычный образ жизни.

Не стоит усугублять состояние

Пропущенные тренировки и лишний вес могут сказаться на внешнем виде, они окажут влияние и на психическое состояние человека. Когда придет осознание, что лень определила мотивацию и желание становиться лучше, в голове начнут появляться мысли о беспомощности и невозможности справляться с собственными желаниями и бороться с плохими качествами. Человек приводит себя в состояние депрессии, у него падает настроение и аппетит.

Не стоит испытывать чувство вины за обычный отдых, который в обязательном порядке нужен организму для восстановления сил. Вместо грустных разговоров о невозможности вернуться в прежнюю форму лучше

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и отправиться на длительную пробежку.

Она позволит вспомнить о тренировках и подарит заряд бодрости.

Нормализовать рацион питания

Длинные праздники и отпуск позволяют попробовать множество блюд и наесться от души. Но лишний вес появляется не только из-за отсутствия активности или отмены занятий в зале. Правильное и здоровое питание помогает оставаться в форме и выполнять ежемесячный план по занятиям.

Если тренировки даются тяжело, появляется неприятное ощущение в области желудка, нужно обязательно пересмотреть питание или обратиться к врачу.

Чтобы готовить полезно и вкусно, не нужно иметь магических способностей — в интернете можно найти множество интересных рецептов. Они помогут устроить разгрузочные недели после тяжелой праздничной пищи и вернуться в привычную форму.

Тренировочный план

Для его составления может понадобится помощь тренера или знающего человека. Новичку обязательно стоит прислушаться к советам — неправильно составленный план может привести к перетренированности или тяжелым травмам. Не стоит начинать со сложных тренировок и возвращаться к максимальным весам. Если следить за постепенностью нагрузки, можно достичь прежних результатов.

Чтобы составить правильный тренировочный план, нужно опираться на параметры и степень подготовленности, учитывать возможности и не забывать о состоянии здоровья, стараться не перегружать организм и прислушиваться к нему.

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