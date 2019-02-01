Отчего так бывает, что одни виды физической активности нам приятны, а другие — вызывают абсолютно противоположную реакцию? Ученые установили связь между группой крови человека и оптимальным для него видом спорта. Если найти род занятий в соответствии с генетическими особенностями, то это станет залогом стройной фигуры в кратчайшие сроки и источником положительных эмоций.
Новичкам в спорте с этой группой крови, лучше всего подойдет постепенный переход от более легкого к сложному. Они могут заняться
Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Можно продолжать развиваться в одном направлении или же перейти к более трудному роду занятий — силовым тренировкам. Такие занятия в спортивном клубе должны проходить эффективно, регулярно, но не ежедневно.
Людям с первой группой крови рекомендуется избегать однообразных видов спорта. Иначе вряд ли удастся достичь успеха в сжатые сроки.
У тех, кто относится ко второй группе крови, есть потребность в ежедневной физической активности, поэтому им необходимо заниматься все дни недели, оставив себе один выходной. При этом не стоит тренироваться слишком интенсивно и бурно. Таким людям отлично подойдут:
Обладателям второй группы крови стоит обратить внимание на командные виды тренировок:
На таких тренировках вы окажетесь в своей стихии и добьетесь больших успехов.
Лица с третьей группой крови наиболее комфортно себя чувствуют в собственном обществе. По этой причине им показаны индивидуальные виды тренировок —
Для этих людей характерна высокая выносливость, они охотно проверяют свои способности. Занятия спортом для них жизненно необходимы, но при этом им противопоказано перенапрягаться. Нагрузки необходимо чередовать с релаксацией и состоянием покоя. Поэтому оптимальным вариантом станут попеременные силовые и аэробные упражнения.
Кроме того, идеальным выбором для представителей третьей группы крови станут любые виды кардионагрузок —
Что касается стрейчинга и йоги, то это не для них. Такие занятия будут малоэффективными и не интересными.
Обладатели четвертой группы крови считаются уникальными личностями. Для них приемлемы любые виды спорта. Более того, многие выдающиеся спортсмены имеют четвертую группу крови. Эти люди с легкостью переносят все типы нагрузок, им свойственна высокая прочность. Только некоторые из них отличаются высокой безмятежностью и несколько замедленной реакцией. Поэтому медлительным натурам отлично подойдут
Эти виды спорта ускорят обменные процессы в организме и выработают превосходную физическую форму. Зато активные личности могут выбрать любой вид тренировок, лишь бы они нравились.
Всегда найдутся скептики, которые возразят, что вид спорта нужно выбирать по способностям человека. Но в передовых странах мира вполне серьезно относятся к особенностям личности в зависимости от группы крови. Так, в США исследователи из института физической культуры и спорта систематически наблюдают за связью между группой крови и реакцией организма на физические нагрузки. В Японии широко практикуют "кецу-еки-гата". То есть, претендента на вакансию принимают на работу, опираясь на показатели группы крови.
Поэтому есть резон принять во внимание эту информацию и использовать для личного физического развития.
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