Выбираем вид спорта по группе крови

Отчего так бывает, что одни виды физической активности нам приятны, а другие — вызывают абсолютно противоположную реакцию? Ученые установили связь между группой крови человека и оптимальным для него видом спорта. Если найти род занятий в соответствии с генетическими особенностями, то это станет залогом стройной фигуры в кратчайшие сроки и источником положительных эмоций.

Первая группа

Новичкам в спорте с этой группой крови, лучше всего подойдет постепенный переход от более легкого к сложному. Они могут заняться

дзюдо или каратэ,

либо предпочесть велотренажер в спортзале или дома.

Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Можно продолжать развиваться в одном направлении или же перейти к более трудному роду занятий — силовым тренировкам. Такие занятия в спортивном клубе должны проходить эффективно, регулярно, но не ежедневно.

Людям с первой группой крови рекомендуется избегать однообразных видов спорта. Иначе вряд ли удастся достичь успеха в сжатые сроки.

Вторая группа

У тех, кто относится ко второй группе крови, есть потребность в ежедневной физической активности, поэтому им необходимо заниматься все дни недели, оставив себе один выходной. При этом не стоит тренироваться слишком интенсивно и бурно. Таким людям отлично подойдут:

танцевальные клубы,

стрейчинг,

йога,

фитнес.

Обладателям второй группы крови стоит обратить внимание на командные виды тренировок:

волейбол,

гандбол,

футбол и другие.

На таких тренировках вы окажетесь в своей стихии и добьетесь больших успехов.

Третья группа

Лица с третьей группой крови наиболее комфортно себя чувствуют в собственном обществе. По этой причине им показаны индивидуальные виды тренировок —

плавание,

теннис,

художественная и спортивная гимнастика.

Для этих людей характерна высокая выносливость, они охотно проверяют свои способности. Занятия спортом для них жизненно необходимы, но при этом им противопоказано перенапрягаться. Нагрузки необходимо чередовать с релаксацией и состоянием покоя. Поэтому оптимальным вариантом станут попеременные силовые и аэробные упражнения.

Кроме того, идеальным выбором для представителей третьей группы крови станут любые виды кардионагрузок —

интенсивная ходьба,

прыжки,

бег,

езда на велосипеде и так далее.

Что касается стрейчинга и йоги, то это не для них. Такие занятия будут малоэффективными и не интересными.

Четвертая группа

Обладатели четвертой группы крови считаются уникальными личностями. Для них приемлемы любые виды спорта. Более того, многие выдающиеся спортсмены имеют четвертую группу крови. Эти люди с легкостью переносят все типы нагрузок, им свойственна высокая прочность. Только некоторые из них отличаются высокой безмятежностью и несколько замедленной реакцией. Поэтому медлительным натурам отлично подойдут

пилатес,

йога,

плавание.

Эти виды спорта ускорят обменные процессы в организме и выработают превосходную физическую форму. Зато активные личности могут выбрать любой вид тренировок, лишь бы они нравились.

Верить или нет выбору спорта по группе крови?

Всегда найдутся скептики, которые возразят, что вид спорта нужно выбирать по способностям человека. Но в передовых странах мира вполне серьезно относятся к особенностям личности в зависимости от группы крови. Так, в США исследователи из института физической культуры и спорта систематически наблюдают за связью между группой крови и реакцией организма на физические нагрузки. В Японии широко практикуют "кецу-еки-гата". То есть, претендента на вакансию принимают на работу, опираясь на показатели группы крови.

Поэтому есть резон принять во внимание эту информацию и использовать для личного физического развития.

Еще по теме:

Выбираем фитнес по группе крови

Определиться с фитнесом поможет группа крови

Влияние группы крови на характер и здоровье человека

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.