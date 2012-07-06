Мельница мифов: "Матч смерти" не был таковым

70 лет назад в оккупированном Киеве состоялся футбольный поединок между советскими гражданами и военнослужащими вермахта, получивший название "Матч смерти". Поскольку гитлеровцы проиграли, они настояли на матче-реванше. Впоследствии четверо советских футболистов были расстреляны. Вопреки легенде игроки погибли не из-за победы на футбольном поле.

Трудно удержаться, чтобы в очередной раз не пнуть, как футбольный мяч, нынешних российских и украинских спортсменов. Мол, посмотрите как играли в футбол ваши предшественники во время войны. И когда на кону стояла их жизнь, они не боялись выигрывать у соперника. Короче, богатыри — не вы!

Теперь по поводу "плохой доли" — четверо участников матча были впоследствии расстреляны. Ходили слухи, что за отказ проиграть немецкой сборной. В сентябре 1964 года указом президиума Верховного Совета СССР медалью "За отвагу" посмертно наградили футболистов-участников "Матча смерти", состоявшегося в Киеве летом 1942 года.

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19 июня 1971 года на киевском стадионе "Динамо" был установлен памятник — гранитная скала с горельефными фигурами четырех футболистов со словами украинского поэта Степана Олейника. И даже после развала СССР, в 1999 году, в столице Украины в квартале между улицами Щусева и Академика Грекова, неподалеку от места, где среди останков расстрелянных узников Сырецкого концлагеря были найдены футбольные бутсы, установлен памятный знак — гранитный куб с символически выбитой гранью, в которой замер бронзовый футбольный мяч.

При тоталитарных режимах физической культуре и спорту уделялось повышенное внимание. Государства нуждались не просто в "пушечном мясе", но в "мясе", физически крепком. Вот и в оккупированном немцами Киеве, где начала налаживаться культурная жизнь, стали проходить спортивные мероприятия. Спортивные состязания отвечали духу и Страны Советов, и нацистской Германии.

Проживавший до войны в Киеве моравский чех Иосиф (Йозеф) Иванович (Иоганович) Кордик был причислен немцами к категории "фольксдойче" и назначен директором хлебозавода № 1. Именно Кордич собрал из добровольцев футбольную команду хлебозавода "Старт", частично состоявшую из бывших игроков киевских "Динамо" и "Локомотива", а также одесского "Спартака". Несколько игроков входили в дубль "Динамо", но не успели сыграть ни одного матча, другие тоже были связаны со спортом. Двое занимались тренерской работой.

6 августа 1942 года киевский футбольный клуб "Старт" в присутствии 10 тысяч зрителей со счетом 5:1 разгромил команду зенитчиков люфтваффе Flak-Elf (от немецких слов — Flak, аббревиатура от Flugzeugabwehrkanone - зенитка. И числительного — Elf, что значит одиннадцать по количеству игроков).

Через три дня, 9 августа, состоялась вторая встреча между футболистами хлебозавода и немецкими военнослужащими. Матч, который начался два-ноль в пользу немцев, снова закончился их полным поражением со счетом 5:3. А 18 августа 1942 года девятерых украинских футболистов арестовали и отправили в концентрационный лагерь для военнопленных. Впоследствии трое из них погибли во время массового расстрела, а один умер под пытками.

Интересно, что сохранились свидетельства того, что футболисты из команды зенитчиков даже пытались помочь своим недавним соперникам, к которым испытывали глубокое уважение после их блестящей победы. Они слали в концлагерь просьбы отпустить футболистов и даже предлагали взять их на поруки. Однако лагерное руководство проигнорировало все эти обращения.

С 1944 года в пропагандистских целях стали раскручивать миф о гибели четверых бывших футболистов якобы из-за отказа проиграть немцам, однако доказательств этому в архивах и показаниях свидетелей найдено так и не было. Более того, невозможно доказать и тот факт, что советские граждане угодили в концлагерь из-за матча. Наоборот, все свидетельствует об обратном: более дружественной спортивной встречи в оккупированном Киеве не видели ни до, ни после "матча смерти".

Впрочем, какие-то версии насчет того, почему футболистов арестовали, все-таки имеются. Некоторые историки предполагают, что их арестовали за участие в саботаже, который произошел в то время на хлебозаводе, где те работали. Правда, на самом деле этот саботаж случился намного позже. Другие считают, что четверо убитых спортсменов были связаны с киевским подпольем. Наконец, есть гипотеза о том, что это произошло по случайности — все девять участников матча просто попались во время ночных облав, причем в разное время. Однако, как было сказано выше, убедительных доказательств нет ни у одной приведенной гипотезы.

В течение трех лет собирал факты о "матче смерти" старший прокурор города Гамбурга Йохен Кульманн (Jochen Kuhlmann). Дело было окончательно закрыто в феврале 2005 года. Во рву на окраине Киева после его освобождения части Красной армии обнаружили около 33 тысяч расстрелянных и зверски замученных жителей города и окрестностей, но спортивные состязания во время оккупации проходили в "дружественной атмосфере". Гестаповцы даже допустили, чтобы советские болельщики на трибунах кричали: "Бей немцев!".

В немецкой прессе за последнее время появилось немалое число публикаций, посвященных этому эпизоду времен Второй мировой войны. В них отмечается, что сборная хлебопекарни состояла из игроков такого уровня и класса, которых можно сравнить разве что с нынешними звездами "Барселоны". Поскольку после прихода нацистов к власти в 1933 году футбольных матчей между СССР и Германией не проводилось, то немцы и не подозревали, что в действительности им придется играть с игроками "Динамо" — одного из лучших на тот момент футбольных клубов Советского Союза.

На Киевском стадионе "Старт" в 1971 году установили монумент: обнаженный мужчина голыми руками побеждает орла, символизирующего нацистскую Германию.