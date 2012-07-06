Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Мельница мифов: "Матч смерти" не был таковым

70 лет назад в оккупированном Киеве состоялся футбольный поединок между советскими гражданами и военнослужащими вермахта, получивший название "Матч смерти". Поскольку гитлеровцы проиграли, они настояли на матче-реванше. Впоследствии четверо советских футболистов были расстреляны. Вопреки легенде игроки погибли не из-за победы на футбольном поле.

Мельница мифов:

Трудно удержаться, чтобы в очередной раз не пнуть, как футбольный мяч, нынешних российских и украинских спортсменов. Мол, посмотрите как играли в футбол ваши предшественники во время войны. И когда на кону стояла их жизнь, они не боялись выигрывать у соперника. Короче, богатыри — не вы!

Теперь по поводу "плохой доли" — четверо участников матча были впоследствии расстреляны. Ходили слухи, что за отказ проиграть немецкой сборной. В сентябре 1964 года указом президиума Верховного Совета СССР медалью "За отвагу" посмертно наградили футболистов-участников "Матча смерти", состоявшегося в Киеве летом 1942 года.

Читайте также: Генерал Василий Петров: до последнего в строю

19 июня 1971 года на киевском стадионе "Динамо" был установлен памятник — гранитная скала с горельефными фигурами четырех футболистов со словами украинского поэта Степана Олейника. И даже после развала СССР, в 1999 году, в столице Украины в квартале между улицами Щусева и Академика Грекова, неподалеку от места, где среди останков расстрелянных узников Сырецкого концлагеря были найдены футбольные бутсы, установлен памятный знак — гранитный куб с символически выбитой гранью, в которой замер бронзовый футбольный мяч.

При тоталитарных режимах физической культуре и спорту уделялось повышенное внимание. Государства нуждались не просто в "пушечном мясе", но в "мясе", физически крепком. Вот и в оккупированном немцами Киеве, где начала налаживаться культурная жизнь, стали проходить спортивные мероприятия. Спортивные состязания отвечали духу и Страны Советов, и нацистской Германии.

Проживавший до войны в Киеве моравский чех Иосиф (Йозеф) Иванович (Иоганович) Кордик был причислен немцами к категории "фольксдойче" и назначен директором хлебозавода № 1. Именно Кордич собрал из добровольцев футбольную команду хлебозавода "Старт", частично состоявшую из бывших игроков киевских "Динамо" и "Локомотива", а также одесского "Спартака". Несколько игроков входили в дубль "Динамо", но не успели сыграть ни одного матча, другие тоже были связаны со спортом. Двое занимались тренерской работой.

 

6 августа 1942 года киевский футбольный клуб "Старт" в присутствии 10 тысяч зрителей со счетом 5:1 разгромил команду зенитчиков люфтваффе Flak-Elf (от немецких слов — Flak, аббревиатура от Flugzeugabwehrkanone - зенитка. И числительного — Elf, что значит одиннадцать по количеству игроков).

Через три дня, 9 августа, состоялась вторая встреча между футболистами хлебозавода и немецкими военнослужащими. Матч, который начался два-ноль в пользу немцев, снова закончился их полным поражением со счетом 5:3. А 18 августа 1942 года девятерых украинских футболистов арестовали и отправили в концентрационный лагерь для военнопленных. Впоследствии трое из них погибли во время массового расстрела, а один умер под пытками.

Интересно, что сохранились свидетельства того, что футболисты из команды зенитчиков даже пытались помочь своим недавним соперникам, к которым испытывали глубокое уважение после их блестящей победы. Они слали в концлагерь просьбы отпустить футболистов и даже предлагали взять их на поруки. Однако лагерное руководство проигнорировало все эти обращения.

С 1944 года в пропагандистских целях стали раскручивать миф о гибели четверых бывших футболистов якобы из-за отказа проиграть немцам, однако доказательств этому в архивах и показаниях свидетелей найдено так и не было. Более того, невозможно доказать и тот факт, что советские граждане угодили в концлагерь из-за матча. Наоборот, все свидетельствует об обратном: более дружественной спортивной встречи в оккупированном Киеве не видели ни до, ни после "матча смерти".

Впрочем, какие-то версии насчет того, почему футболистов арестовали, все-таки имеются. Некоторые историки предполагают, что их арестовали за участие в саботаже, который произошел в то время на хлебозаводе, где те работали. Правда, на самом деле этот саботаж случился намного позже. Другие считают, что четверо убитых спортсменов были связаны с киевским подпольем. Наконец, есть гипотеза о том, что это произошло по случайности — все девять участников матча просто попались во время ночных облав, причем в разное время. Однако, как было сказано выше, убедительных доказательств нет ни у одной приведенной гипотезы.

В течение трех лет собирал факты о "матче смерти" старший прокурор города Гамбурга Йохен Кульманн (Jochen Kuhlmann). Дело было окончательно закрыто в феврале 2005 года. Во рву на окраине Киева после его освобождения части Красной армии обнаружили около 33 тысяч расстрелянных и зверски замученных жителей города и окрестностей, но спортивные состязания во время оккупации проходили в "дружественной атмосфере". Гестаповцы даже допустили, чтобы советские болельщики на трибунах кричали: "Бей немцев!".

В немецкой прессе за последнее время появилось немалое число публикаций, посвященных этому эпизоду времен Второй мировой войны. В них отмечается, что сборная хлебопекарни состояла из игроков такого уровня и класса, которых можно сравнить разве что с нынешними звездами "Барселоны". Поскольку после прихода нацистов к власти в 1933 году футбольных матчей между СССР и Германией не проводилось, то немцы и не подозревали, что в действительности им придется играть с игроками "Динамо" — одного из лучших на тот момент футбольных клубов Советского Союза.

На Киевском стадионе "Старт" в 1971 году установили монумент: обнаженный мужчина голыми руками побеждает орла, символизирующего нацистскую Германию.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы киев спорт динамо футбол академики концлагерь матч смерти мельница мифов йохен кульманн немецкая сборная
Новости Все >
В МВД передумали вводить ответственность за оскорбления полиции в сети
Юрист рассказал о таинственной спутнице Навального
Сын Никаса Сафронова раскрыл секрет обольщения
Россиян предупредили об опасности домашних солений
Самые мощные снегоходы России начали выпускать в Рыбинске
Боррель рассказал, как РФ может помочь белорусскому "диалогу власти"
Макаревич получает "довольно большую" пенсию
Фигуристка Радионова рассказала, как хотела удалить рёбра
Греф заявил о необходимости снизить в России число налогов и их ставки
В Москве продолжаются поиски 12-летней девочки
Последние материалы
В МВД передумали вводить ответственность за оскорбления полиции в сети
Юрист рассказал о таинственной спутнице Навального
Сын Никаса Сафронова раскрыл секрет обольщения
Россиян предупредили об опасности домашних солений
Самые мощные снегоходы России начали выпускать в Рыбинске
Боррель рассказал, как РФ может помочь белорусскому "диалогу власти"
Макаревич получает "довольно большую" пенсию
Фигуристка Радионова рассказала, как хотела удалить рёбра
Греф заявил о необходимости снизить в России число налогов и их ставки
В Москве продолжаются поиски 12-летней девочки
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Биатлон
Польховский назвал биатлонистов, которым гарантировано участие в КМ
Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер
Комментарии
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
"Никто же не поверит": Жириновский хочет "чисток" в "Единой России"
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
К чему приводит передозировка витамина С?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Навальный будет восстанавливаться около года
Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников