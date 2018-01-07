Жестокому обращению с животными детей учат... родители

Когда читаешь про очередной случай издевательства человека над животными, очень часто мелькает слово "зверство". Обычно оно является синонимом термина "жестокое обращение". Однако зверь никогда не будет мучить своего собрата.

Издевательство над живыми существами — исключительно человеческое свойство. Спору нет, и братьям нашим меньшим (хотя почему меньшим? с точки зрения эволюционной теории — наоборот, старшим) иногда приходится убивать. Соперника, конкурента, жертву — всякое бывает в этой жизни. Тем не менее, их способы умерщвления себе подобных по сравнению с человеческими, в большинстве случаев чрезвычайно гуманны и безболезненны.

Приведем несколько примеров. При охоте крупных кошек смерть жертвы наступает через секунду после того, как хищник применит свой "фирменный" прием — укус в основание черепа. Конечно, иногда зверь может поиграть со своей добычей перед тем, как съесть ее, но в самом процессе игры жертва как правило не получает никаких травм, кроме психологических.

Кстати, подобная игра дает жертве пусть маленький, но все-таки хоть какой-то шанс на спасение жизни. Как говорил один черный кот, персонаж повести Н. Геймана "Коралина": "… то, что мы играем с добычей, дает возможность этим смешным созданиям время от времени убегать. А от тебя часто сбегает твой обед?".

Конечно, есть и исключения. Я сам неоднократно наблюдал, как мелкие насекомоядные млекопитающие, например, землеройки и ежи атакуют добычу, являющуюся более крупной, чем они сами. В данном случае землеройка, молниеносно подскакивая к испуганной жертве, вырывает у нее из бока кусок плоти и отбегает, на ходу пережевывая "обед". В конце концов, жертва умирает от болевого шока (или потери крови) и вот тогда хищник уже может безо всяких препятствий насладиться едой.

Также со стороны могут показаться весьма жестокими драки между самцами, добивающимися внимания самки. Особенным кровопролитием отличаются бои разнообразных тюленей и бегемотов. Здесь дело может окончиться даже смертью одного из участников.

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Тем не менее, и в данном случае жестокость животных весьма преувеличена. Тяжелых ран, бойцы друг другу, как правило, не наносят, а "кровавость" зрелища объясняется тем, что у водных животных мелкие кровеносные сосуды подходят очень близко к поверхности кожи и иногда достаточно небольшой травмы, что бы повредить их. Смерть в поединке, как правило, — результат несчастного случая (это все равно, что гибель спортсмена на соревновании), сознательного убийства соперника не происходит.

Фото: AP

Многие охотники могут мне возразить — а как же убийство "ради развлечения"? Ведь такое замечено за волками и некоторыми другими хищниками — часто убивают больше, чем могут съесть. Такое действительно бывает. Однако почему мы думаем, что это происходит "ради развлечения"?

Об этом заблуждении мне как-то рассказывал замечательный зоолог-натуралист Константин Константинович Панютин. Предоставим слово ему:

"…Не убивает зверь ради развлечения, это все бред. Люди часто очеловечивают животных, думают, что те поступают так же, как и они. Человек может убить ради развлечения, правда, психически нормальный — вряд ли. Так вот многие думают, что и зверь так поступить может.

Возьмем, например, волков. Да, бывает, зарежут все стадо, а унесут только 2-3 овец. Но ведь волки могут и падалью питаться. Место, где остались трупы, они очень хорошо запомнили. Как еда кончится — опять туда наведаются. Так что это вовсе не "развлечение", а заготовление запасов впрок.

Лиса, кстати, так же делает, только аккуратнее — падаль часто в землю зарывает. Волки тоже трупы закопать могут, только у них на это не всегда время есть. Если их, к примеру, собаки обнаружили — тут некогда о сохранности запаса заботиться, ноги бы унести. Но свой запах стая на таких "полуфабрикатах" всегда оставит, для животных этого часто бывает довольно… ".

Итак, как мы видим, термин "зверство" при характеристике человеческой жестокости употреблять несколько некорректно, поскольку зверям жестокость не свойственна. Но тогда возникает вопрос — почему она свойственна человеку? Унаследовал ли он ее от своих обезьяноподобных предков или приобрел в процессе социальной эволюции? Самое интересное, что, похоже, оба утверждения весьма близки к истине.

Сторонники первой версии объясняют человеческую жестокость "слабой биологической вооруженностью" людей. У человека, говорят они, нет мощных средств защиты или нападения — длинных клыков, крепких когтей, яда и т. п. Этот недостаток людское племя компенсирует чрезвычайно повышенной агрессивностью ко всему, что движется.

Ученые доказывают, что человек здесь не является исключением — в мире дикой природы наиболее агрессивно ведут себя те виды животных, чья естественная защита наиболее слабая. Это проявляется и во внутривидовых конфликтах. К примеру, те же землеройки. Их природная защита весьма слабая, поэтому они чрезвычайно агрессивно относятся и к себе подобным и ко всем остальным животным. В этом отношении они очень похожи на нас — чувство "незащищенности" рождает страх перед всем, что движется, а страх пробуждаетагрессию.

Фото: AP

А вот хорошо вооруженные ядовитые змеи не то что вообще не охотятся на своих собратьев, но и даже при брачных поединках никогда не используют свои смертоносные зубы. Их можно понять — если взяться за противника "серьезно", велика вероятность того, что оба соперника погибнут. Популяции от этого, как вы понимаете, один только вред.

Что же, похоже, это действительно так. Но возникает вопрос — почему за несколько тысячелетий "культурного" существования человечество так и не смогло скорректировать этот первобытный инстинкт различными методиками воспитания? Ведь сейчас-то мы живем совсем в других условиях, нам не надо бояться нападений ночных хищников и дрожать от страха при виде всякого крупного животного.

Не то, что бы этих попыток не предпринималось совсем. В странах Западной Европы и США ведется активная работа с подрастающим поколением на предмет необходимости гуманного отношения к животным. Результаты весьма обнадеживающе — достаточно вспомнить недавнюю историю с ослом — парашютистом или рассказ Дж. Даррелла о том, как все население острова Джерси помогало спасать водоплавающих птиц, пострадавших от жестокого зимнего шторма.

Тем не менее, наша страна, к сожалению, в этой области находится еще в числе отстающих. И это несмотря на соответствующую социальную рекламу, обилие различных зоологических кружков и замечательную передачу "В мире животных". Причина кроется, по видимому в том, что родители, воспитывая детей, часто "преподносят" им братьев наших меньших как абсолютных врагов.

Достаточно часто, гуляя по улицам Москвы, я наблюдал одну и ту же картину — ребенок тянется к живому существу (собаке, кошке, насекомому), а обеспокоенные родители активно оттаскивают него с криками: "Нельзя! Укусит (поцарапает, ужалит, заразит…)". Такое происходит постоянно и в результате ребенок приучается видеть в братьях наших меньших своих врагов. А через некоторое время приступает к ответным действиям — гоняет их, бьет, травит и издевается другими разнообразными способами.

Но это еще не все. Подсознательно уверенный в том, что все живое желает ему зла, ребенок переносит свою неприязнь и на всех остальных животных. Собака требует того, что бы с ней гуляли, то есть мешает поваляться на диванчике с PSP — а чего же еще ожидать от врага, ведь он создан для того, что бы мешать людям жить. Палкой ее! Кошка требует внимания? Выбросить в окно, никакой пощады к врагу! Лосенок мешает отдыхать? Убить и точка!

Тут уже всерьез обеспокоенные родители начинают осаждать кабинеты психологов и причитать: "ах, откуда у него это"? Странный вопрос — от вас же. Ведь это вы приучили его видеть во всем, что движется, страшную и смертельную угрозу.

Некоторые могут возмутиться — что же, вообще не нужно соблюдать меры предосторожности при общении с животными? Почему же, конечно нужно. Но при этом не следует "передергивать" приучать ребенка видеть во всех живых существах исключительно врагов. Ему нужно спокойно (без криков, ахов и охов — это только помогает в создании образа врага) объяснить, что если, например, кошка прижала уши и шипит — подходить к ней не надо. А вот ту, которая мурлычет и трется об ноги — почему бы и не приласкать. Близко подходить к пчелам или осам не надо — но полюбоваться ими с безопасного расстояния не только можно, но и нужно.

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Многие родители боятся, что их ребенок может заразиться от бездомных животных различными болезнями. На самом деле вероятность подобного чрезвычайно низка — большинство тяжелобольных братьев наших меньших не подходят близко к человеку (им и без него плохо). Но даже в том случае, если вы не уверены в том, что-то животное, которое хочет погладить ваш ребенок, здорово — почему обязательно нужно прогонять его, вместо того, что бы потом просто воспользоваться дезинфицирующей салфеткой?

Конечно, по-хорошему, в этом виноваты не только родители. Школа и СМИ тоже вносят свою лепту в "природоненависническое" воспитание. По радио, телевизору и на уроках постоянно твердят о различных опасных инфекциях, переносимых животными, о страшных бездомных животных и очень редко говорят что-нибудь позитивное про братьев наших меньших. Во многих школах руководство запрещает организовывать зоологические кружки — вдруг у детей будет аллергия? Да и в интернете сообщений про то, как животное навредило людям, куда больше, чем тех, в которых рассказывается о любви и взаимопонимании между человеком и другими обитателями нашей планеты.

Но, тем не менее, самый ранний "образ врага" формируется, все-таки, с "помощью" родителей. Поэтом, для того, что бы дело сдвинулось с мертвой точки, им самим следует пересмотреть свое отношение к ситуации "ребенок-животные".

Однако и без государственной и общественной поддержки здесь тоже не обойтись. Если везде, в том числе и в СМИ будут пропагандироваться книги и фильмы, воспитывающие гуманное отношение к животным (как, например, в Великобритании — там книга Дж. Даррелла "Моя семья и другие звери", этот прекрасный учебник гуманного отношения к братьям нашим меньшим, включена в обязательную школьную программу), если школьников будут водить на экскурсии не только в музеи, но и на выставки домашних животных, если будут развиваться зоологические и экологические кружки при школах и центрах внешкольного образования — именно тогда мы все реже будем читать в новостях о том, как подростки замучили очередное несчастное животное. И жить от этого, уверяю вас, станет легче и веселей.