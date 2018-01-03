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Автор Анастасия Рогова

Муси-пуси: гламурные собаки

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Все новое, как известно — это хорошо забытое старое. Вот и мода на "гламурных" собачек знаменитостей — явление достаточное не новое, известное еще с прошлых веков.

Так, в XIX веке псы знати вели не менее увлекательную и блестящую жизнь, чем сегодняшние любимцы знаменитостей, которые частенько попадают на страницы хозяев открыты и салоны красоты, и специальные собачьи парикмахерские, и даже фитнес-центры.

Во всем мире существуют и особые рестораны для маленьких песиков, а уж про индустрию одежды и украшений для собак и говорить не приходится.

Есть бутики, модные показы и прочие увеселения, в которых участвуют хозяева, помешанные на "светской жизни" своих питомцев. Однако, если заглянуть в историю, даже совсем не далеко — в XIX век, то станет очевидно, что и тогда уже существовала точно такая же мода на собачек, ведущих "звездную жизнь".

Так, например, в "Литературной газете" того времени, имелся отдельный раздел, посвященный собакам знаменитостей. В нем описывались любимцы высокопоставленных особ, рассказывалось о "собачьих" балах, где мопсы и шпицы сидели, подобно своим хозяевам-аристократам за столами, ели с серебряных блюд, пили шампанское и даже танцевали вальс — причем аккомпанировали им целые оркестры, совсем как на настоящем балу.

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Каждая уважающая себя знатная дама того времени обязательно должна была иметь два статусных артефакта — парадный портрет и маленькую комнатную собачку — шпица, мопса или болонку. И часто эта собачка и попадала и на парадный портрет своей хозяйки — стоит сходить в Третьяковскую галерею, чтобы убедиться в этом своими глазами. Да что там — парадные портреты хозяек! Комнатные собачки становились и самостоятельными моделями для известнейших художников-анималистов.

Есть сколько угодно полотен, где представлены эти избалованные крошки. Например, знаменитая "Всадница" Брюллова, где на заднем плане присутствуют аж целых две собачки. Кстати, мода среди художников изображать на полотнах прелестных детей с не менее прелестными собаками намного старше XIX века — сам великий Гойя, писавший портреты придворных красавиц, не забывал "вставить" в картину и их пушистых любимцев.

Правда, мода на породы собак все же меняется от века к веку. Вот, к примеру, пудели — во Франции не было монарха, который бы не имел в любимцах эту собачку. Мария Антуаннета, королева Анна, Карл Великий, король Луи Филипп, знаменитые фаворитки мадам де Помпадур, и Жозефина — все они держали в качестве любимой живой игрушки небольших пуделей. А Мария Антуаннета изобрела ту самую знаменитую "прическу" пуделей, которую они носят до сих пор.

Но вот мопсы, похоже, никогда не выйдут из моды. В свое время эти забавные сопящие собачки были любимцами монархов. Сам император Наполеон не устоял перед обаянием этой собачки. Бывшие долгое время собаками аристократов и прочих знатных людей, мопсы в эпоху революций и государственных переворотов подвергались гонениям вместе со своими хозяевами.

Однако, когда наступали более спокойные времена, мопсы снова входили в моду. И сегодня у многих знаменитостей дома живет эта собачка. Одной из самых известных хозяек мопсов в Росси является писательница Дарья Донцова. Мопсов у создательницы "иронических детективов" много, и со всеми она с удовольствием позирует для фотосессий в глянцевые журналы.

Более того, по словам писательницы, именно мопсы вдохновляют ее на творчество, и становятся героями многих ее произведений.

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