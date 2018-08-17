Facebook реабилитировал фанатов СС

В популярной американской социальной сети Facebook присутствует множество сообществ по интересам. В сети представлены, наверное, все существующие на планете СМИ, политические и идеологические течения современного мира.

Знакомиться с мнениями людей всегда интересно и познавательно, даже если какие-то взгляды не согласуются с собственными. Правда есть и в этой сфере нюансы. Одно дело интересоваться, а другое — наблюдать, как на глобальной информационной площадке пропагандируются организации и сообщества, которые далеки от тезисов человечности и всеобщей гуманитарной гармонии.

Как писала "Правда.Ру", недавно представитель компании Facebook извинился перед авторами страницы в этой социальной сети, посвященной латышскому добровольческому легиону СС. Мол, ошибочка вышла. Не хотели потревожить память эсэсовцев из 15-й и 19-й гренадерских дивизий СС.

Администратор страницы сообщества латышских легионеров СС в Facebook объяснил, авторы "очищали" память эсэсовцев, так как это подразделение не связано с фашистами. Ну да, не связано. Это гуманитарная организация, которая на территории Европы и Советского Союза раздавала брецели и сосиски к пиву!

Девятнадцатая латышская дивизия СС участвовала в карательных рейдах против советских граждан в Ленинградской и Новгородской областях. Латышские легионеры принимали непосредственное участие в силовых операциях против советских партизан в районах, прилегающих к городам Невель, Опочка и Псков. Там ими было расстреляно около шести сотен человек.

Доблестные военнослужащие латышских дивизий СС отличились и в зверских убийствах захваченных в плен советских солдат. Не щадили никого. За февраль и март 1944 года эти "борцы за независимость Латвии" стерли с лица земли в Витебской области Белоруссии 138 деревень и убили 17 тысяч человек.

В 1945 году латышские легионеры сожгли заживо более 30 пленных военнослужащих Войска польского. В то время боевые действия шли уже в Польше. Связали им руки колючей проволокой, облили бензином и сожгли заживо в закрытом овине. Овин — это такое строение для сушки снопов перед молотьбой.

Местные польские жители рассказывали, что солдаты латышского легиона СС пели и танцевали вокруг полыхающего овина. Через три дня, когда деревня была освобождена польскими войсками, перед солдатами Войска польского предстала эта чудовищная картина пепелища.

Французы что-то не особо рвутся "очищать" память о своих коллаборационистах. Шествий фанатов дивизии СС "Шарлемань", которая воевала на подступах к Москве в 1941 году и обороняла Рейхстаг, как-то не наблюдается.

Датчане, венгры, болгары, норвежцы, финны и хорваты тоже не сильно стремятся к публичному почитанию своих земляков в форме СС. О самой Германии и речи не возникает с мая 1945 года.

В России разве что "светлые головы" на гламурном хайпе установили памятник атаману Краснову, одному из военачальников казачьей дивизии СС. Тут уж казачкам либо георгиевские ленты снять, либо вместо "Любо!" начать самозабвенно зиговать. Пора бы уже определиться.

На Украине местные эсэсовцы и националисты, принимавшие непосредственное участие в расправах над евреями, поляками и самими же украинцами, официально признаны государством героями. В том числе и эсэсовец Шухевич, на совести которого горе трагически знаменитой белорусской деревни Хатынь.

В некоторых бывших советских республиках стало модным придавать нацистским формированиям ореол борцов за независимость. Мол, они боролись за свободу, а расстреливали мирных граждан и жгли в печах людей, чтобы одолеть большевиков. Так нынче выгодно.

Чтобы бороться за независимость, вовсе необязательно было присягать лично Адольфу Гитлеру. Это к тезису восторженного администратора сообщества фанатов Латышского легиона СС о том, что эсэсовцы не имели отношения к фашизму.

В тексте присяги, которую принимали "борцы за независимость" и почитатели европейских ценностей того времени, все предельно ясно сформулировано: "Именем бога, я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру, и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь".

Все-таки стоит пригласить владельца Facebook в Россию, в Польшу, в Германию. Показать Марку Цукербергу места, где зверски убивали, в том числе, и его предков. Может, он и про Холокост ничего не слышал.

Еще, по счастью, живы люди, которые на себе в полной мере испытали гуманитарную сущность СС. В Израиле показали бы Марку экспозицию Яд ва-Шем. В Бабий Яр разумнее съездить позднее, когда на Украине перестанет быть модным хвастаться нацистским прошлым. Может быть, тогда и сотрудники Facebook перестанут извиняться перед фанатами СС.

А пока обнаженная женская грудь и балерины в пачках, видимо, представляют для пользователей Facebook большую опасность, чем пропаганда нацизма. Не удивлюсь, если на фоне извинений перед почитателями латышских легионеров СС станут поощрять и отрицание Холокоста.

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