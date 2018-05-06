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Автор Петр Ермилин

Facebook обвинили в пособничестве терроризму

Общество » Соцсети » Facebook

Популярная функция Facebook, предлагающая дружить с людьми, которых пользователи, возможно, знают, как оказалось, помогает террористам любого сорта объединяться «по интересам». По данным The Telegraph, исследователи проекта Counter Extremism проанализировали привычки 1000 сторонников ИГИЛ в 96 странах в социальных сетях, и установили, что «пользователи с радикальными исламистскими симпатиями регулярно знакомятся друг с другом благодаря популярной функции «предлагаемых друзей».

Результаты исследования не будут опубликованы в полном объеме до конца этого месяца, сообщается в публикации, хотя исследователи Грегори Уотерс и Роберт Показс заявили, что основным итогом исследования стало то, что Facebook помогает экстремистам всего мира объединяться в закрытые группы.

 «Facebook, стремясь связать как можно больше людей, непреднамеренно создал систему, которая помогает связать экстремистов и террористов», - сообщили исследователи.

Они также обнаружили некоторые доказательства, указывающие на то, что Facebook является эффективным сетевым инструментом для сторонников ИГИЛ. В статье написано:

В одном примере, раскрытом исследователями, сторонник индонезийского отделения ИГИЛ отправил запрос дружить немусульманскому пользователю в Нью-Йорке в марте 2017 года.

Во время первоначального обмена американский пользователь объяснил, что он не религиозен, но заинтересован в исламе.

В течение следующих недель и месяцев индонезийский пользователь начал посылать все более радикальные сообщения и ссылки, включая пропаганду «Исламского государства», и все они с интересом прочитывались.

Уже в течение нескольких лет отмечается социальная активность сторонников ИГИЛ, предназначенная для привлечения внимания средств массовой информации: это и нападения, казни заложников, снятые на видеокамеры и телефоны с целью создания цифрового контента для массового распространения, это и пропаганда жизни игиловцев в рамках самопровозглашенного халифата, «эффективность» его правительства и т.д.).

В то время как сторонники таких террористических организаций как, как «Аль-Каида» прятались на частных форумах, сторонники ИГИЛ используют наиболее массовые сервисы Интернета.

И эта особенность сторонников ИГИЛ наложилась на стремление Facebook автоматически создавать связи между людьми с целью получения данных, предлагаемых позже рекламодателям.

Washington Post предположила в начале этого года, что в своем вечном стремлении держать людей активными и взаимодействовать на сайте,  Facebook намеренно создает «фильтры, которые блокируют мнения, которые не соответствуют вашим собственным».

Представитель Facebook, в свою очередь, заявил The Telegraph, что социальная сеть работает над тем, чтобы быстро удалять экстремистское содержание, хотя известны факты содействия Facebook разжиганию гражданского насилия в таких странах, как Шри-Ланка и Мьянма, где у него имеется большая база пользователей, но недостаточно персонала для оперативного удаления экстремистских призывов.

Нам известно, что, скажем, и события на Болотной площади несколько лет активно поддерживались и пропагандировались командой Facebook, когда приглашения принять участие в протестных акциях появлялась на «стенах» российских пользователей, придерживающихся других взглядов.

Исследователи не делают никаких выводов о том, как можно было бы предотвратить подобное пособничество терроризму со стороны одной из самых массовых социальных сетей мира. По всей видимости, об этом должны думать государства. Мы же знаем, что Роскомнадзор, пытающийся не первую неделю заблокировать мессенджер Telegram, уже который год лишь мило грозит пальчиком социальной сети Facebook, не пытаясь действенным способом заставить ее исполнять российские законы.

Исследователи Counter Extremism показывают своим трудом, к чему может привести подобное бездействие Роскомнадзора.

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Темы ИГИЛ facebook Фейсбук терроризм Роскомнадзор Исламское государство
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Facebook обвинили в пособничестве терроризму
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