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Автор Редакция рубрики "Общество"

Появилась соцсеть, которая платит пользователям

Общество » Соцсети

Ни для кого не секрет, что популярность "Фейсбука" стремительно падает в глазах своих пользователей. Многие участники соцсети, как и крупные организации и компании, активно критикуют постоянно меняющуюся политику конфиденциальности "Фейсбук" и его механизм цензуры.

В свете последних событий, вокруг снова поменявшегося алгоритма, который теперь ставит в приоритет записи от друзей, а не посты из групп, даже в самом "Фейсбуке" осознали, что люди стали проводить в соцсети гораздо меньшее количество времени.

Впрочем на рынке, на самом деле, есть альтернативы "Фейсбуку", хоть они и не настолько популярны. Десять лет назад "Фейсбук" стал заменой MySpace, а теперь, по всей видимости, обороты набирает уже блокчейн, сообщает Lewrockwell.

Согласно информации Bloomberg Technology, сейчас наиболее активно начинают развиваться социальные платформы, построенные на новой технологии — блокчейне. Именно эта технология, по мнению экспертов, станет настоящим прорывом в индустрии социальных сетей.

Почему блокчейн такой особенный? Блокчейн — это технология, лежащая в основе криптовалют (таких как биткоин, Ethereum, Ripple и других). Ее суть заключается в том, что блокчейн является, по сути, общедоступной базой данных, которую никто не может контролировать. Она хранит в себе всю информацию, в нее попавшую, без возможности ее изменения. Вся информация хранится в блоках (файлах), связанных между собой и образующих цепь. Отсюда и название технологии Block (блок) + Chain (цепь) = Blockchain.

Социальная сеть, построенная на этой технологии, позволит своим пользователям получать оплату в криптовалюте за посты, комментарии и отметки "Мне нравится", что, несомненно, сделает ее крайне популярной как среди блогеров и известных личностей, так и среди обычных пользователей.

И такая соцсеть есть. Она называется Steemit, и она уже начала сотрудничество с независимыми СМИ и журналистами, которые решили уйти из "Фейсбука" и других традиционных платформ.

Как отметили в Bloomberg, уже сейчас Steemit стала популярна и в инвесторской среде, вызывая "финансовый интерес" и спровоцировав рост "финансового интернета". В общем и целом, ее потенциал может в корне изменить устоявшийся порядок вещей в интернете: "Так называемый финансовый интернет стоит на голову выше бизнес-модели "Фейсбука". В нем монетизация работает так: пользователи размещают посты, а компания получает за это деньги. По официальным данным, за прошлый год прибыль "Фейсбука" составила около 41 миллиарда долларов. На Steemit дело обстоит иначе — деньги циркулируют в обратном направлении. Естественно, "Фейсбук", со своими 2,1 миллиарда пользователей в месяц, может и не ощутить Steemit, на котором бывает пока только девять миллионов".

В Bloomberg также отметили, что в Steemit существует уже свыше 1000 проектов, которые "записывают данные в цифровые реестры (блокчейн). Они называются dApps (децентрализованные приложения). Хотя часть из них пока находится в стадии тестирования".

Свой комментарий о том, как на самом деле оперирует Steemit, дал Кенни Палуринтано, эксперт по Steemit (как он сам себя называет). Палурнитано работает модератором и администратором для многих СМИ и частных журналистов, зарегистрированных в этой соцсети.

"Все в Steemit заняты делом: кто-то разрабатывает контент, а остальные за него голосуют, курируют его. Если вы ни разу не напишите ни одного поста, но будете принимать активное участие в комментировании и курировании чужого контента, это тоже будет считаться как авторский контент. Чем более ценным ваш контент найдут остальные пользователи, тем больше голосов он получит, тем больше вам заплатят. То есть, если вы будете активно принимать участие в жизни платформы, без денег вы не останетесь", — объясняет Палуринтано.

Исполнительный директор Steemit Нед Скотт рассказал о растущей популярности своей соцсети. На данный момент в ней свыше 100 тысяч авторов, которые ежедневно зарабатывают криптовалюту за свой труд — Steem, или Steem Dollars.

"Я думаю, что популярность платформы растет благодаря интересу к криптовалюте. Плюс работает наша политика по финансированию авторского контента. Маркетинга здесь немного. Платформа развивается именно благодаря общению, как это и должна делать любая соцсеть, на мой взгляд. Люди, которые активно участвуют в жизни соцсети, получают деньги за свое время", — говорит Скотт.

На Steemit, в отличие от "Фейсбука" и других традиционных платформ, нет рекламы. Хотя "финансовый интернет" пока платит пользователям лишь 3,5 миллиона долларов в год, аналитики из WinterGreen Research отмечают, что эта цифра вполне может подняться до 50 миллионов долларов в течение двух лет.

Steemit — это не единственная платформа в блокчейне, которая платит деньги пользователям, для того чтобы собрать аудиторию. Существуют и такие проекты, как Storj, Golem, Matchpool, Augur и Cryptokitties. Это довольно разношерстные проекты, и спектр их деятельности и услуг распространяется от предоставления облачного хранилища (в Storj) до ухаживания за цифровыми котятами (в Cryptokitties). Другой пример — Brave, это анонимный браузер с открытым кодом, который блокирует рекламные объявления, а также позволяет пользователям зарабатывать токены.

Несмотря на то что все эти платформы пока находятся в стадии своего "созревания" и не могут масштабироваться под массового пользователя, эксперты и имеющиеся пользователи этих платформ уверены, что со временем они смогут адаптироваться. "Эти децентрализованные платформы еще растут, это развивающийся сектор. Это вполне естественно, что пока они не могут выдержать массового пользователя, у них имеются проблемы с масштабированием, — отметил соучредитель Ethereum Энтони Ди Иорио. — С едва появившейся технологией иначе дело обстоять не может. Всему свое время".

Однако те, кто уже начал пользоваться этими сервисами, прогнозируют бурный рост в данном секторе. Многие даже уверены, что через пять лет криптовалютой можно будет платить вообще за все. Как заявил Ди Иорио, "это даже важнее, чем интернет. Криптовалюты изменят всё".

"Фейсбук" и Twitter, впрочем, пока не дали Bloomberg официальных комментариев по поводу новых платформ, которые имеют огромный потенциал для устранения монополии в секторе социальных сетей и являются, возможно, сильнейшими их конкурентами.

В то же время и Ди Иорио, и Палуринтано крайне обеспокоены ростом аудитории: "Освещение развивающихся платформ такими серьезными изданиями, как Bloomberg, вызовет огромный прирост числа пользователей. Так что разработчикам придется работать намного усерднее, чтобы подготовить блокчейн. Впрочем это отличное испытание для всех нас. Сейчас в наших платформах еще есть что можно и нужно изменить. У нас пока есть проблемы с масштабируемостью, довольно высокий порог вхождения, в особенности для тех, кто лишь недавно разобрался в том, что такое биткоин. Но, с другой стороны, что, как не испытания, поможет нам развиваться?"

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