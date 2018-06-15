Чемпионат мира по фейкам в самом разгаре

С открытием Чемпионата мира по футболу в России настало время для пламенных борцов с "кровавым режимом" освежить свои блокноты агитатора новыми тезисами. Опыт последних лет должен быть творчески переработан и соответствовать текущему моменту. Иначе это уже будет не борьба, а абсурд и коррупция.

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Драматургия, основанная на фундаментальных тезисах о разорванной санкциями России и невозможностью строительства Крымского моста, уже стала неактуальной. Самое время срочно изменить концепцию. Иначе можно выпасть из тренда и утратить поддержку товарищей по борьбе, провалив следующий съезд отцов русской демократии в Прибалтике.

Чтобы сэкономить время читателей будущих горячих разоблачительных публикаций, предлагаю концентрированную концепцию для завоевания доверия аудитории, которая отказывается мыслить самостоятельно:

— Я дочь президента FIFA Джанни Инфантино! Поверьте, не все так однозначно! Кремль грозился построить мост из Крыма в Швейцарию, чтобы Путин с министром Шойгу могли в любое время ловить беззащитных щук на озерах.

Чтобы спасти страну от аннексии, моему отцу пришлось пойти на сговор с Кремлем и улыбаться в телевизоре, подавляя слезы досады и унижения на протяжении всех долгих лет подготовки чемпионата мира в России.

Мафиозные кланы Татталья, Барзини и Корлеоне с помощью русских хакеров почти у сотни тысяч простых американцев списали с их банковских карт деньги, на которые купили им билеты на сайте FIFA, заставив поехать в Россию.

Таким же образом коварные русские завлекли и остальных несчастных, которых заставили перед репортерами называть себя болельщиками. Ликующие граждане с флагами России на улицах городов — циничный продукт цифровых технологий, как и армия Ксеркса в фильме "300 спартанцев".

Робби Уильямса опоили "Новичком", насильно вывезли в Россию, заставив петь на стадионе "Лужники". Инвазивно вставили наушники в уши, чтобы он мог получать команды из ФСБ. Все же видели, что когда он задорно скакал по лужайке, он чувствовал себя в глубоко угнетающем состоянии. Зрители на трибунах этого стадиона, который обновили с помощью компьютерной графики, хлопали в ладоши и улыбались, потому что они — агенты Кремля.

Дедушка из Германии, который приехал на чемпионат на своем тракторе — беглый агент Штази, который вез новый секретный план по вмешательству России в выборы в странах Евросоюза лично Путину. Велосипедист из Египта, проехавший тысячи километров до столицы России, — тайный посланник Асада с картой применения химического оружия в Сирии и городах Великобритании.

Чтобы отвлечь от главного, под прикрытием ЧМ-2018 Москва начала переброску в Европу бурятских дивизий по трубам "Северного потока". Движение началось не только в Европе, но и в странах Персидского залива. Это ведь только русские хакеры могли в день открытия главного футбольного турнира осветить в Дубае небоскреб "Бурдж-Халифа" в цвета российского флага.

Даже, если у Инфантино и нет дочери, все равно любой человек, который верит в Микки Мауса, в европейские ценности и в то, что картошка фри когда-нибудь станет по-настоящему свободной, должен будет распространить эту важную информацию.

Такая версия текстов вполне правдоподобна по размаху мысли и уже в том или ином виде красуется в социально-сетевом пакете интернет-аудитории. Креативщики — одного пошиба. Примерно как когда-то в московском метрополитене блистали исполнители роли просителей милостыни со своим нетленным: "Граждане пассажиры! Извините, что мы к вам обращаемся! Сами мы — не местные…"

Уже многие перестали смеяться, читая в некоторых СМИ и социальных сетях подобного рода сочинения. Самостоятельному мышлению и элементарному здравомыслию давно объявлена война. Распространение фейковых новостей и кричащих сообщений все-таки находит свою аудиторию. Найдутся и люди, которые и вот этот пример бреда примут за чистую монету и начнут усердно цитировать.

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