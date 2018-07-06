"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии

Грядущая пенсионная реформа закономерно вызвала интерес и обсуждение ее в соцсетях. В ту же копилку попала и новость о размерах зарплат и пенсий депутатов Государственной Думы.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Самой мягкой трактовкой этих сумм было высказывание о том, что парламентарии могут сами себе накопить на пенсию.

В целом, по словам пользователей сети, "надо попробовать пойти поработать. А то скоро на пенсию".

Примерно с таком духе высказывались почти все: "С такими зарплатами они на пенсию накопить могут и сами", "На такую зарплату и пенсию можно жить и жить!", "Просто нет слов, одни эмоции!", "В советские времена депутаты бесплатно работали", "А не хило всем поднять зарплаты и пенсии до таких величин)".

Как пояснил один из пользователей, за такую зарплату [400 тысяч рублей] можно и до 100 лет работать. Напомним, депутаты Госдумы, которые проработали в нижней палате парламента не менее пяти лет, получают пенсию в размере 46 тысяч рублей, а те, кто больше десяти, — 63 тысячи.

Выяснилось, что зарплата парламентария официально составляет порядка 400 тысяч рублей до уплаты налога. В свою очередь, спикер нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, зачем рассекретили пенсионные выплаты народных избранников. По его словам, это было сделано, чтобы предотвратить спекуляции на данную тему на различных информационных ресурсах.

Еще 16 июня в Госдуму внесли законопроект изменений в пенсионную систему страны. В общественном пространстве уже приступили к широкому обсуждению инициативы, которая предполагает постепенное увеличение сроков выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63-х.

По России постепенно начали подниматься протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте. Далее митинги и пикеты будут проходить и в других городах.

Были заявлены мероприятия в Сосногорске, Сыктывкаре и Омске. И это при том, что во время ЧМ-2018 действуют ужесточенные правила проведения акций. Россияне также отреагировали на это петицией на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Ее уже подписали более 1,3 миллиона человек.

Председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин пояснил, что разговор о справедливости пенсионной реформы смешон. Разумеется, речь идет не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.

По мнению Вадима Горшенина, достаточно посмотреть "на пенсионное довольствие, которое гарантирует нам государство. За год, начиная с 2018 года. Средняя пенсия в 14,1 тысячи рублей выливается в 169 200 рублей. То есть, чтобы накопить такую сумму, согласно отчислениям в Пенсионный фонд, просто складывая ее под матрац, гражданину, живущему на один МРОТ, понадобится чуть больше семи лет.

И здесь появляется закономерный вопрос. Если государство предлагает среднему российскому мужчине вернуть за всю его трудовую деятельность менее 169 200 рублей (а мы ж помним про среднюю продолжительность жизни в 65,9 лет), то на кого он "горбатится" с переплатой?

Авторы телеграм-канала "Минправды" уже сообщили, что "в связи с объявленным Медведевым началом непопулярной пенсионной реформы в интернете получил распространение слух о том, что в Чечне якобы повышения пенсионного возраста не будет.

Появилась даже поддельная цитата Кадырова: "Наш народ страдал десять лет, каждый чеченец потерял кормильца, стал инвалидом и является многодетным отцом или матерью. Поднятия пенсионного возраста для жителей Чечни не будет исполнено ввиду прочих условий для выхода на пенсию досрочно". Ни один официальный источник или серьезное СМИ данную цитату не приводят. Появилась она изначально на "Дваче". Не самый надежный источник. Да и в принципе региональное сохранение нынешнего пенсионного возраста невозможно — федеральный закон действует на всей территории РФ".

Что характерно, государство отслеживает реакцию на обещанные нововведения. Как пишут СМИ, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста.

Безусловно, власти обеспокоены возможными протестами. И в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Во всяком случае в ее теперешнем виде эта реформа, кроме активного сопротивления, ничего больше в людях не вызывает.

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