Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Соцсети
Одноклассники ВК FB
Автор Редакция рубрики "Общество"

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии

Общество » Соцсети

Грядущая пенсионная реформа закономерно вызвала интерес и обсуждение ее в соцсетях. В ту же копилку попала и новость о размерах зарплат и пенсий депутатов Государственной Думы.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Самой мягкой трактовкой этих сумм было высказывание о том, что парламентарии могут сами себе накопить на пенсию.

В целом, по словам пользователей сети, "надо попробовать пойти поработать. А то скоро на пенсию".

Примерно с таком духе высказывались почти все: "С такими зарплатами они на пенсию накопить могут и сами", "На такую зарплату и пенсию можно жить и жить!", "Просто нет слов, одни эмоции!", "В советские времена депутаты бесплатно работали", "А не хило всем поднять зарплаты и пенсии до таких величин)".

Как пояснил один из пользователей, за такую зарплату [400 тысяч рублей] можно и до 100 лет работать. Напомним, депутаты Госдумы, которые проработали в нижней палате парламента не менее пяти лет, получают пенсию в размере 46 тысяч рублей, а те, кто больше десяти, — 63 тысячи.

Выяснилось, что зарплата парламентария официально составляет порядка 400 тысяч рублей до уплаты налога. В свою очередь, спикер нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, зачем рассекретили пенсионные выплаты народных избранников. По его словам, это было сделано, чтобы предотвратить спекуляции на данную тему на различных информационных ресурсах.

Еще 16 июня в Госдуму внесли законопроект изменений в пенсионную систему страны. В общественном пространстве уже приступили к широкому обсуждению инициативы, которая предполагает постепенное увеличение сроков выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63-х.

По России постепенно начали подниматься протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте. Далее митинги и пикеты будут проходить и в других городах.

Были заявлены мероприятия в Сосногорске, Сыктывкаре и Омске. И это при том, что во время ЧМ-2018 действуют ужесточенные правила проведения акций. Россияне также отреагировали на это петицией на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Ее уже подписали более 1,3 миллиона человек.

Председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин пояснил, что разговор о справедливости пенсионной реформы смешон. Разумеется, речь идет не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.

По мнению Вадима Горшенина, достаточно посмотреть "на пенсионное довольствие, которое гарантирует нам государство. За год, начиная с 2018 года. Средняя пенсия в 14,1 тысячи рублей выливается в 169 200 рублей. То есть, чтобы накопить такую сумму, согласно отчислениям в Пенсионный фонд, просто складывая ее под матрац, гражданину, живущему на один МРОТ, понадобится чуть больше семи лет.

И здесь появляется закономерный вопрос. Если государство предлагает среднему российскому мужчине вернуть за всю его трудовую деятельность менее 169 200 рублей (а мы ж помним про среднюю продолжительность жизни в 65,9 лет), то на кого он "горбатится" с переплатой?

Авторы телеграм-канала "Минправды" уже сообщили, что "в связи с объявленным Медведевым началом непопулярной пенсионной реформы в интернете получил распространение слух о том, что в Чечне якобы повышения пенсионного возраста не будет.

Появилась даже поддельная цитата Кадырова: "Наш народ страдал десять лет, каждый чеченец потерял кормильца, стал инвалидом и является многодетным отцом или матерью. Поднятия пенсионного возраста для жителей Чечни не будет исполнено ввиду прочих условий для выхода на пенсию досрочно". Ни один официальный источник или серьезное СМИ данную цитату не приводят. Появилась она изначально на "Дваче". Не самый надежный источник. Да и в принципе региональное сохранение нынешнего пенсионного возраста невозможно — федеральный закон действует на всей территории РФ".

Что характерно, государство отслеживает реакцию на обещанные нововведения. Как пишут СМИ, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста.

Безусловно, власти обеспокоены возможными протестами. И в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Во всяком случае в ее теперешнем виде эта реформа, кроме активного сопротивления, ничего больше в людях не вызывает.

Читайте также: На пенсии "денег нет, но вы держитесь"...

Полетит ли Полетит ли "Руслан" на российских крыльях

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Последствия пенсионной реформы
Темы пенсия госдума соцсети депутаты зарплаты пенсионеры Дмитрий Медведев пенсионная реформа пенсионный возраст
Обсудить
Актуальная аналитика
Соцсети
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Как отстоять права
На пенсии "денег нет, но вы держитесь"...
Аналитика
1 июля напугало девелоперов, а не покупателей
Читательский топ
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев
Сейчас читают
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Человек
Загадка всех времен: резные шарики неолита
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Политика
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России Видео 
Новости Все >
Ученые объяснили, почему летом так хочется любви
Эксперты рассказали, почему США могут остаться без главной базы ВМС
В центре Москвы обокрали заснувшего на лавке певца Сергея Пенкина...Или нет?
Великобритания готовится к атаке России после ЧМ
МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Болельщики со всего мира требуют переигровки матча Колумбия-Англия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте

Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.

Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
Европа
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
Политика
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Политика
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Общество
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Общество
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой

Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.

Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Общество
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Общество
Минтруда хочет заставить работодателей премировать некурящих
Политика
Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко
Руслан Веснянко Полетит ли "Руслан" на российских крыльях Руслан Веснянко Василий Амирджанов Совет Европы требует от России денег на русофобию Василий Амирджанов Соломон Соловьев Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья Соломон Соловьев
Комментарии
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Всё: льготный НДС на часть продуктов хотят отменить
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
В Киеве рассказали, когда и где начнут наступление в Донбассе
Германия готовит евреям новый Холокост?
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Определена причина спасения Скрипалей от гибели
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Сенатор США поставил России "драконовский" ультиматум
Мистика: море вернуло унесенную женщину спустя 1,5 года
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
США обещают жестоко наказать Германию за непослушание
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Fake news для нужных политических решений
Мир
Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался